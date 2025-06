Hajduk započinje s prodajom pretplata. Evo koliko koštaju

U ponedjeljak, 23. lipnja od 10 sati, kreće prodaja sezonskih pretplata Hajduka za natjecateljsku sezonu 2025./2026. Prva dva tjedna, od 23. lipnja do 7. srpnja, rezervirana su za obnovu pretplata prošlosezonskih pretplatnika, koji u tom razdoblju mogu i promijeniti svoje mjesto, ali isključivo za ono koje je u tom trenutku slobodno. Također, mogu promijeniti i tribinu, birajući među slobodnim mjestima na drugoj tribini.

Sve navedene promjene moguće je obaviti isključivo na Welcome desku ili u Odjelu za članstvo na Poljudu. Nakon 7. srpnja, promjena mjesta bit će moguća samo unutar tribine za koju pretplatnik ima kupljenu pretplatu. Svim prošlosezonskim pretplatnicima njihovo staro mjesto bit će rezervirano do nedjelje, 6. srpnja u 23:59. Slobodna prodaja pretplata počinje dan poslije, u ponedjeljak 7. srpnja u 12 sati, navode iz kluba.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pretplatnici će u sezoni 2025./2026. koristiti postojeće pretplatničke iskaznice. Ovo je ujedno i posljednja sezona u kojoj će se koristiti aktualni dizajn iskaznica. Nakon obnove pretplate, pretplatnicima će na e-mail adresu stići PKPASS datoteka s postojećim QR kodom, kojim će, prikazom na mobilnom uređaju, moći ući na stadion bez fizičke iskaznice.

Podsjetimo, Hajduk je u petak započeo pripreme za novu sezonu. Na prozivci se pojavilo 21 igrač, dok se zbog opravdanih razloga nisu pojavili Rokas Pukštas, Ismael Diallo, Roko Brajković, Bruno Durdov, Branimir Mlačić, Šimun Hrgović i Abdoulie Sanyang. Očekuje se da će im se pridružiti tijekom sljedećih dana. Niko Sigur priključit će se momčadi nakon što završi nastup s reprezentacijom Kanade na CONCACAF Gold Cupu.

Na okupljanju nije bilo ni Ivana Rakitića, koji je na odmoru i još nije donio konačnu odluku o nastavku karijere. No, sve je izglednije da će uskoro objesiti kopačke o klin i preseliti u upravne prostorije kluba na Poljudu.

Foto: HNK Hajduk

Igrači će do 27. lipnja trenirati u Splitu, nakon čega slijedi odlazak u Bled, gdje će boraviti do 4. srpnja i odigrati dvije prijateljske utakmice, protiv CSKA Sofije (30. lipnja) i Radomlja (4. srpnja). Potom se vraćaju u Split, a 18. srpnja slijedi prijateljska utakmica u Linzu protiv LASK-a, koja bi trebala poslužiti kao generalna proba uoči prvog službenog nastupa u sezoni, 23. srpnja protiv Zire u Azerbajdžanu. Postoji mogućnost da Hajduk do tada odigra još nekoliko prijateljskih utakmica.