Hajduk završio još jedan veliki posao! Martín iz Atlético Madrida stigao na Poljud

Carlos Martín (24) novi je igrač Hajduka. Napadač je registriran za splitski klub u sustavu Hrvatskog nogometnog saveza, čime je i formalno potvrđen njegov dolazak na Poljud. Martín je u sustavu Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske upisan kao profesionalac Hajduka, a riječ je o ustupnoj registraciji, odnosno posudbi. Kao datum prava nastupa naveden je 2. rujna 2026. godine. Isti je slučaj bio i s veznjakom Leanderom Dendonckerom, koji je također prijavljen u sustav COMET.

Carlos Martín Domínguez je stigao u @hajduk na posudbu iz @Atleti



📸 Comet HNS pic.twitter.com/ifvWTz8AGD — Nogomet+ (@NogometPlusNet) September 2, 2026

Martín je trebao otići na posudbu u Almeríju, a dva kluba postigla su dogovor. Ipak, potrebna dokumentacija nije na vrijeme stigla u sustav La Lige pa transfer nisu uspjeli registrirati prije zatvaranja prijelaznog roka. Almería je zbog takvog raspleta ostala izrazito nezadovoljna. Priliku je u tome vidio splitski klub, koji se i ranije zanimao za perspektivnog napadača, pa je odlučio iskoristiti okolnosti i dovesti ga na posudbu.

Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI

Za Martína su se prethodno zanimali Levante, Valladolid, Tenerife, Castellón i Southampton, ali španjolski i engleski klubovi sada ga više ne mogu registrirati jer su njihovi prijelazni rokovi završili. Splićanima je, međutim, važan i rok za prijavu igrača za ligašku fazu Konferencijske lige, zbog čega su posao nastojali realizirati što prije kako bi Martína mogli koristiti i u europskim utakmicama.

Martín je dijete Atlética. U akademiju madridskog kluba stigao je još 2008. godine, a za prvu momčad debitirao je u studenome 2021. protiv Osasune. Za momčad Diega Simeonea skupio je devet nastupa bez gola, dok ga ugovor s Atléticom veže do ljeta 2029. godine. Najbolju sezonu seniorske karijere odigrao je 2023./24. na posudbi u Mirandésu. U 40 utakmica druge španjolske lige zabio je 15 golova, nakon čega mu je Atlético produžio ugovor.

Poslije je igrao na posudbama u Alavésu i Rayo Vallecanu. Za Alavés je u La Ligi upisao 27 nastupa i zabio dva gola, dok je drugi dio prošle sezone proveo u Rayu.

Martín je ove sezone čak bio starter u prvom kolu protiv Rayo Vallecana, ali teško može očekivati ozbiljniju minutažu u snažnoj konkurenciji Atlético Madrida. Simeone u napadu na raspolaganju ima, među ostalima, Juliána Álvareza, Alexandera Sørlotha i Jonathana Davida pa madridski klub pokušava pronaći sredinu u kojoj bi Martín redovito igrao.