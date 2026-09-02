Obavijesti

Sport

Komentari 3
SADA I SLUŽBENO

Almena je novi igrač Dinama!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Almena je novi igrač Dinama!
4
Foto: GNK Dinamo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Almena će tako drugu sezonu zaredom provesti u hrvatskom prvenstvu, ali ovoga puta na suprotnoj strani najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva

Admiral

Iker Almena (22) službeno je predstavljen kao novi igrač Dinama. Španjolac na Maksimir dolazi na posudbu iz saudijskog Al Qadsiaha, uz mogućnost otkupa njegova ugovora nakon završetka sezone. U "modrom" dresu nosit će broj 23.

Almenina želja za dolaskom u Dinamo bila je velika, na što je ranije ukazivao i predsjednik zagrebačkog kluba Zvonimir Boban. Dinamo je mogućnost njegova dovođenja razmatrao još nakon završetka prošle sezone, ali tada nije uspio realizirati posao. Situacija se ponovno otvorila u završnici ljetnog prijelaznog roka.

PROMETNO NA POLJUDU Španjolci: Hajduk želi dovesti napadača Atletico Madrida
Španjolci: Hajduk želi dovesti napadača Atletico Madrida

Almena je prošlu sezonu proveo u Hajduku, također kao posuđeni igrač Al Qadsiaha. Za splitski klub odigrao je 23 utakmice u svim natjecanjima, zabio četiri gola i dodao tri asistencije. Može igrati na oba krila, a na Poljudu su ga željeli zadržati i nakon završetka posudbe. I sam Almena bio je otvoren za ostanak u Splitu, ali financijski uvjeti bili su previsoki za Hajduk. Al Qadsiah ga je svojedobno platio oko pet milijuna eura i nije ga želio pustiti bez ozbiljne odštete.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Torcida mu je u posljednjoj utakmici prošle sezone čak skandirala da ostane u Hajduku, no samo nekoliko mjeseci poslije Almena je završio u redovima najvećeg rivala.

Prije službene potvrde dolaska na Maksimir napravio je i zanimljiv potez na društvenim mrežama. Sa svog profila na Instagramu uklonio je sve objave na kojima se nalazi u dresu Hajduka, dok je fotografije iz Girone i Saudijske Arabije ostavio. Njegov potez brzo su primijetili navijači Hajduka, nakon čega su mu u komentarima ostavili velik broj uvredljivih i neprimjerenih poruka.

VELIKO POJAČANJE Dendoncker je novi igrač Hajduka! Belgijac s velikim iskustvom stiže bez odštete
Dendoncker je novi igrač Hajduka! Belgijac s velikim iskustvom stiže bez odštete

Almena će tako drugu sezonu zaredom provesti u hrvatskom prvenstvu, ali ovoga puta na suprotnoj strani najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva. Dinamo će u Španjolcu tražiti rješenje za poziciju desnog krila, na kojoj su ove sezone u europskim utakmicama i na početku HNL-a igrali Mateo Lisica i Fran Topić, a u pojedinim situacijama ondje je morao zaigrati i Mislav Oršić, kojem to nije prirodna pozicija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Završio je prijelazni rok u ligama Petice: Talijanski napadač stigao kod Baturine...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Završio je prijelazni rok u ligama Petice: Talijanski napadač stigao kod Baturine...

Gotov je ljetni prijelazni rok u ligama Petice, no ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna
S 25 godina se srušio i morao prekinuti karijeru: Ni ruku nisu htjeli pružiti da se ne bi zarazili
PREMINUO IVAN GUDELJ

S 25 godina se srušio i morao prekinuti karijeru: Ni ruku nisu htjeli pružiti da se ne bi zarazili

Bilo je takvo vrijeme, nije ta bolest ljudima još bila poznata pa su me neki i zaobilazili, jedan je poznanik čak udario glavom u rasvjetni stup pokušavajući izbjeći susret sa mnom, sjetio se Gudelj svojevremeno
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američka manekenka Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026