Almena će tako drugu sezonu zaredom provesti u hrvatskom prvenstvu, ali ovoga puta na suprotnoj strani najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva
Almena je novi igrač Dinama!
Iker Almena (22) službeno je predstavljen kao novi igrač Dinama. Španjolac na Maksimir dolazi na posudbu iz saudijskog Al Qadsiaha, uz mogućnost otkupa njegova ugovora nakon završetka sezone. U "modrom" dresu nosit će broj 23.
Almenina želja za dolaskom u Dinamo bila je velika, na što je ranije ukazivao i predsjednik zagrebačkog kluba Zvonimir Boban. Dinamo je mogućnost njegova dovođenja razmatrao još nakon završetka prošle sezone, ali tada nije uspio realizirati posao. Situacija se ponovno otvorila u završnici ljetnog prijelaznog roka.
Almena je prošlu sezonu proveo u Hajduku, također kao posuđeni igrač Al Qadsiaha. Za splitski klub odigrao je 23 utakmice u svim natjecanjima, zabio četiri gola i dodao tri asistencije. Može igrati na oba krila, a na Poljudu su ga željeli zadržati i nakon završetka posudbe. I sam Almena bio je otvoren za ostanak u Splitu, ali financijski uvjeti bili su previsoki za Hajduk. Al Qadsiah ga je svojedobno platio oko pet milijuna eura i nije ga želio pustiti bez ozbiljne odštete.
Torcida mu je u posljednjoj utakmici prošle sezone čak skandirala da ostane u Hajduku, no samo nekoliko mjeseci poslije Almena je završio u redovima najvećeg rivala.
Prije službene potvrde dolaska na Maksimir napravio je i zanimljiv potez na društvenim mrežama. Sa svog profila na Instagramu uklonio je sve objave na kojima se nalazi u dresu Hajduka, dok je fotografije iz Girone i Saudijske Arabije ostavio. Njegov potez brzo su primijetili navijači Hajduka, nakon čega su mu u komentarima ostavili velik broj uvredljivih i neprimjerenih poruka.
Almena će tako drugu sezonu zaredom provesti u hrvatskom prvenstvu, ali ovoga puta na suprotnoj strani najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva. Dinamo će u Španjolcu tražiti rješenje za poziciju desnog krila, na kojoj su ove sezone u europskim utakmicama i na početku HNL-a igrali Mateo Lisica i Fran Topić, a u pojedinim situacijama ondje je morao zaigrati i Mislav Oršić, kojem to nije prirodna pozicija.
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