Hajdukov biser zaludio je Bayern! Njihov skaut uživo ga je gledao na dvije utakmice...

Niko Sigur, Rokas Pukštas i Bruno Durdov proteklog ljeta su bili najvrjedniji poljudski eksponati u prodajnom izlogu. Sva trojica su na kraju ostala, od njih se u budućnosti očekuju milijuni eura, a u proteklih mjesec dana Gonzalo Garcia 'izmislio' je još jednog 19-godišnjaka za kojim vlada velika navala.

Luka Hodak otkriće je sezone za Hajduk, a možda i cjelokupni HNL. Ovaj desni bek posljednjih godina kotirao je kao jedan od najvećih talenata Hajdukove škole, svi su pričali o klincu koji će uskoro biti nositelj momčadi, no bilo je pitanje kada će to biti jer priliku nije dobio.

Debitirao je 4. listopada u pobjedi protiv Vukovara (1-0), odradio je posljednjih 18 minuta, ta utakmica, ispostavilo se, bila je ključna za njegov status. Od tada je ugrabio mjesto u prvih 11 i ne ispušta ga! Postao je jedan od najvažnijih igrača, a nije trebalo dugo da se hvalospjevi na njegov račun prošire diljem Europe. Točnije, do Münchena!

Kako doznajemo, Bayern je ozbiljno zagrizao za Hajdukovo čudo od djeteta, toliko da je njihov skaut zbog Hodaka potegnuo do Koprivnice 2. studenog kada su Splićani remizirali sa Slaven Belupom (0-0), a bio je i subotu na Poljudu u pobjedi Hajduka protiv Osijeka (2-0). Hodak je u te dvije utakmice odradio 174 minute i ostavio jako dobar dojam. Još nije poznato jesu li Bavarci kontaktirali splitski klub i raspitali se oko cijene, no očito je kako im je Luka zapeo za oko.

Impozantno je koliko je ovaj mladić beskompromisan i neustrašiv s tek 19 godina, odmah je pokazao da je 'materijal' za velike stvari. Okupirao je poziciju desnog bočnog i teško će ju samo tako prepustiti Niki Siguru ili Franu Karačiću koji su u Luki dobili veliku konkurenciju. Naravno, ima još manjkavosti u njegovoj igri, pogotovo u obrambenom segmentu, ali napadački je na vrlo visokom nivou. Ne boji se nikoga, sto posto ide u svaki duel, a o hitrini i eksplozivnosti kojom je izludio igrače Gorice, suvišno je i pričati. Nevjerojatno je koliko je zreo za svoje godine, često ulazi u sredinu i tako Hajduku donosi prednost u igri, a oduševio je i u obrambenim reakcijama.

Kakvog dijamanta ima u svom dvorištu, shvatio je nedavno i sportski direktor Goran Vučević. Splićani su s njim potpisali ugovor do 2029. godine pa je jasno da će, tko god pošalje ponudu, morati 'masno' platiti za usluge sjajnog Luke. Bio to Bayern ili neki drugi europski velikan...

Ako ovako nastavi, straha za njegovu budućnost nema, no zasad mu je u fokusu samo Hajduk, kako biti još bolji i pomoći klubu da osvoji naslov nakon 21 godine čekanja.