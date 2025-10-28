Hajdukov Captain America u jednoj je kategoriji uvjerljivo najbolji u top 25 europskih liga!

Hajduk je s ponosom na svojim društvenim mrežama istaknuo nevjerojatan uspjeh svog mladog veznjaka, Rokasa Pukštasa (21), koji se našao na samom vrhu jedne impresivne europske statističke ljestvice. Objava je brzo postala viralna među navijačima, potvrđujući status Pukštasa kao jednog od ključnih igrača momčadi.

Pokretanje videa... 01:59 Golovi s utakmice Gorica - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Na objavljenoj grafici jasno se vidi kako Pukštas dominira među veznim igračima iz top 25 europskih liga u tekućoj sezoni 2025./26. po prosječnom broju osvojenih duela po utakmici. S nevjerojatnih 10,00 osvojenih duela, ostavio je iza sebe konkurenciju iz klubova poput belgijskog Genka i škotskog Heartsa. Iz kluba su njegovu igru kratko i moćno opisali riječima: "Borac bez kompromisa, naš Rokas Pukštas!

Mladi Amerikanac litavskih korijena u Hajduk je stigao 2020. godine, a za prvu momčad debitirao je 29. travnja 2022. godine protiv Hrvatskog Dragovoljca. Od tada je postao neizostavan dio momčadi za koju je do danas odigrao 110 utakmica, zabio 17 golova i šest asistencija, dok je ove sezone na četiri gola. Najzaslužniji za njegov preporod je trener Gonzalo Garcia koji mu vjeruje, a sjajni Amerikanac to pokazuje na travnjaku. Iza njega je teška sezona u kojoj mu je pala vrijednost, bivši trener Gennaro Gattuso nije ga previše koristio, a mnogi smatraju da je loša forma Pukštasa jedan od razloga zašto Splićani prošle sezone nisu osvojili naslov.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kada je on na vrhuncu, 'bili' odmah drugačije izgledaju, što pokazuje i nova sezone. U nizu su od četiri pobjede i nakon kiksa Dinama protiv Vukovara, preuzeli su prvo mjesto u HNL-u nakon 11 kola.

Hajdukova objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija navijača. Dok su jedni iskazivali oduševljenje komentarima poput "Mašina!", "Zvijer" i "PUKIIIIII", drugi su se s dozom gorčine prisjetili prošlosti. "Zašto niste čvršće stali iza njega prošle godine?!", upitao je jedan pratitelj, aludirajući na manju minutažu u prethodnim sezonama.

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ipak, najviše pažnje privukli su komentari koji gledaju u budućnost: "Jednog dana ga prodat za 15-20 milki, ništa ispod toga", čime se jasno pokazuje koliko navijači cijene svog dragulja, čija je trenutna vrijednost prema specijaliziranom portalu Transfermarkt procijenjena na 5 milijuna eura.

Nema sumnje da je Rokas Pukštas postao jedan od stupova momčadi i miljenik navijača. Njegove izvanredne igre ne samo da guraju Hajduk prema naslovu prvaka, već mu i rapidno podižu vrijednost na europskom nogometnom tržištu.