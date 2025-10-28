Hajduk bez Livaje kod Cibalije, a otpao je i mladi splitski dragulj!

Hajduk se nakon sjajno odrađenog posla protiv Gorice u 11. kolu i pobjede 3-1, kojom je izbio na vrh prvenstvene ljestvice, okreće Kupu. Ondje ga dočekuje Cibalia, a "bijeli" odlaze na gostovanje u Vinkovce, na isti stadion na kojem je u ponedjeljak posrnuo Dinamo i izgubio od Vukovara 1-0.

Travnjak već tada nije izgledao najbolje, bilo je nekoliko dijelova na kojima je trava prorijeđena, a ni površina nije bila osobito ravna. Toga je svjestan i trener “bijelih” Gonzalo García.

- Čeka nas vrlo zahtjevna utakmica, kao i uvijek u Kupu. Teren će biti težak i moramo biti fokusirani te s dobrim pristupom od prve minute. Cibalia ima dobru momčad koju smo gledali, sigurno će nam pripremiti neko iznenađenje. Motivacija će biti jednaka i njima i nama, i jedni i drugi želimo proći dalje u natjecanju - rekao je García.

Takvi uvjeti mogli bi stvoriti probleme Hajduku, a prije putovanja stigla je i jedna loša vijest. Naime, mladi bočni igrač Luka Hodak, koji je sjajno iskoristio pruženu priliku, neće putovati s momčadi u Vinkovce. Osjetio je zatezanje u mišiću zadnje lože i dobio poštedu. Riječ je o lakšoj ozljedi, pa bi Hodak trebao biti spreman za utakmicu sa Slavenom.

Na gostovanje u sklopu osmine finala Kupa neće ni Ivica Ivušić. Kao i protiv Koprivnice, Ivušić neće braniti u Kupu protiv niželigaša, pa će priliku za minute dobiti Toni Silić. Još uvijek je upitan i povratak na terene Marko Livaja, koji već mjesec dana izbiva zbog ozljede. U sastavu neće biti niti Ismaela Dialla i Marina Skelina koji se oporavljaju od ozljeda koljena.

Utakmica se igra u srijedu u 15.30, a prijenos uživo bit će na MAXSportu 1 i HDTV-u.

