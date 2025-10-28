Obavijesti

Sport

Komentari 1
NE ŽELI RISKIRATI

Hajduk bez Livaje kod Cibalije, a otpao je i mladi splitski dragulj!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Hajduk bez Livaje kod Cibalije, a otpao je i mladi splitski dragulj!
Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Gonzalo Garcia na putovanje u Vinkovce neće povesti niti prvog golmana Ivicu Ivušića te će tako priliku dobiti Toni Silić koji je branio i protiv Koprivnice u šesnaestini finala Kupa

Hajduk se nakon sjajno odrađenog posla protiv Gorice u 11. kolu i pobjede 3-1, kojom je izbio na vrh prvenstvene ljestvice, okreće Kupu. Ondje ga dočekuje Cibalia, a "bijeli" odlaze na gostovanje u Vinkovce, na isti stadion na kojem je u ponedjeljak posrnuo Dinamo i izgubio od Vukovara 1-0.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Golovi s utakmice Gorica - Hajduk 01:59
Golovi s utakmice Gorica - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Travnjak već tada nije izgledao najbolje, bilo je nekoliko dijelova na kojima je trava prorijeđena, a ni površina nije bila osobito ravna. Toga je svjestan i trener “bijelih” Gonzalo García.

- Čeka nas vrlo zahtjevna utakmica, kao i uvijek u Kupu. Teren će biti težak i moramo biti fokusirani te s dobrim pristupom od prve minute. Cibalia ima dobru momčad koju smo gledali, sigurno će nam pripremiti neko iznenađenje. Motivacija će biti jednaka i njima i nama, i jedni i drugi želimo proći dalje u natjecanju - rekao je García.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Takvi uvjeti mogli bi stvoriti probleme Hajduku, a prije putovanja stigla je i jedna loša vijest. Naime, mladi bočni igrač Luka Hodak, koji je sjajno iskoristio pruženu priliku, neće putovati s momčadi u Vinkovce. Osjetio je zatezanje u mišiću zadnje lože i dobio poštedu. Riječ je o lakšoj ozljedi, pa bi Hodak trebao biti spreman za utakmicu sa Slavenom.

KLUB SE POHVALIO Hajdukov Captain America u jednoj je kategoriji uvjerljivo najbolji u top 25 europskih liga!
Hajdukov Captain America u jednoj je kategoriji uvjerljivo najbolji u top 25 europskih liga!

Na gostovanje u sklopu osmine finala Kupa neće ni Ivica Ivušić. Kao i protiv Koprivnice, Ivušić neće braniti u Kupu protiv niželigaša, pa će priliku za minute dobiti Toni Silić. Još uvijek je upitan i povratak na terene Marko Livaja, koji već mjesec dana izbiva zbog ozljede. U sastavu neće biti niti Ismaela Dialla i Marina Skelina koji se oporavljaju od ozljeda koljena.

Utakmica se igra u srijedu u 15.30, a prijenos uživo bit će na MAXSportu 1 i HDTV-u.

Cup Tree provided by Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave
PORAZ ZAGREPČANA

VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave

Vukovar je odigrao sjajnu utakmicu i šokirao Dinamo u Vinkovcima te pobijedio 1-0 golom Puljića. "Modri" u napadu nisu ništa stvorili te su odigrali izrazito slabu utakmicu. 'Modri' zaostaju tri boda za Hajdukom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025