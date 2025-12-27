Ove je sezone Hodak za Hajduk odigrao osam utakmica, od čega je sedam započeo u prvih 11. Rođen je u lipnju 2006. i Hajduk u njemu ima tržišni potencijal za eventualnu buduću prodaju
TALENTIRANI BEK
Hajdukov Luka Hodak našao se u zanimljivom izboru CIES-a...
Hajdukov Luka Hodak (19) našao se u izboru CIES-a deveti najsvestraniji bek mlađi od 20 godina izvan liga petice u 2025. godini.
Hodak igra na poziciji desnog beka, a ispred njega su se na listi našla osmorica igrača. Predvodi ju Givairo Read iz Feyenoorda, a slijede ga Jorge Salinas (Racing Santander) i Keita Kosugi iz Djurgårdensa.
Ove je sezone Hodak za Hajduk odigrao osam utakmica, od čega je sedam započeo u prvih 11. Rođen je u lipnju 2006. i Hajduk u njemu ima tržišni potencijal za eventualnu buduću prodaju.
