Hajdukov protivnik ima užasan niz, a trener vapi: 'Jednostavno nas nema dovoljno, teško je...'

Hajduk će za ulazak u Konferencijsku ligu igrati protiv poljskog Rakówa. Prva utakmica doigravanja igra se na Poljudu u četvrtak (21 sat), a poljska momčad nalazi se u teškoj situaciji. U prva tri kola tamošnjeg prvenstva Raków je izgubio sve tri utakmice, no u Europi je za sada jako dobar. Trener Dawid Kroczek oglasio se nakon zadnjeg poraza protiv Cracovije 2-1.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Hajduk 1-2

Pokretanje videa... VIDEO Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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- Ne postoje važne i važnije stvari. I Ekstraklasa i Europa su nam jednako bitne. Ne smijemo tražiti izgovore u tome što smo prošli Hammarby pa da sada budemo sretni i gubimo bodove u ligi. To ne funkcionira tako - rekao je za Weszlo pa dodao:

- Moramo naučiti igrati svaka tri dana, rasporediti opterećenje među igračima i odabrati najbolji sastav. Tu se možemo popraviti. Ponavljam, ovo nisu izgovori, moramo biti u stanju igrati na dva fronta. Potrebno je održati i fizičku i mentalnu spremu. Nakon pobjede ili prolaska dalje, morate biti spremni da će iduća utakmica imati drugačiji intenzitet, ali i tada treba odigrati pametno i pobijediti.

Posebno je napomenuo kako momčad nema dovoljno igrača te da je posebno kritično u obrani. Ipak, naglasio je kako moraju biti sposobni igrati svaka tri dana.

- Ne smijemo se izvlačiti na to da smo igrali u četvrtak pa sada popuštamo ili tražimo alibi. Moramo biti sposobni igrati na dva fronta. Jako smo pazili na opterećenje igrača i dali smo prednost onima koji su bili odmorniji. Pokušali smo voditi utakmicu na način da sačuvamo svježinu i oslonimo se na spremne igrače - rekao je pa zaključio:

- Jednostavno nas nema dovoljno, pogotovo u obrani. Utakmicu smo završili sa samo jednim klasičnim stoperom, Racovitanom, te s Jurekom Napierajom koji se tek priključuje seniorima. Nismo mogli raditi izmjene jer u momčadi više nemamo obrambenih igrača. Ovo je velik izazov i moramo napraviti sve da pojačanja konačno stignu.