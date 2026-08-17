Ovo nisu izgovori, moramo biti u stanju igrati na dva fronta. Nakon pobjede ili prolaska dalje, morate biti spremni da će iduća utakmica imati drugačiji intenzitet, rekao je trener Rakowa, Dawid Kroczek
Hajdukov protivnik ima užasan niz, a trener vapi: 'Jednostavno nas nema dovoljno, teško je...'
Hajduk će za ulazak u Konferencijsku ligu igrati protiv poljskog Rakówa. Prva utakmica doigravanja igra se na Poljudu u četvrtak (21 sat), a poljska momčad nalazi se u teškoj situaciji. U prva tri kola tamošnjeg prvenstva Raków je izgubio sve tri utakmice, no u Europi je za sada jako dobar. Trener Dawid Kroczek oglasio se nakon zadnjeg poraza protiv Cracovije 2-1.
POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Hajduk 1-2
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
- Ne postoje važne i važnije stvari. I Ekstraklasa i Europa su nam jednako bitne. Ne smijemo tražiti izgovore u tome što smo prošli Hammarby pa da sada budemo sretni i gubimo bodove u ligi. To ne funkcionira tako - rekao je za Weszlo pa dodao:
- Moramo naučiti igrati svaka tri dana, rasporediti opterećenje među igračima i odabrati najbolji sastav. Tu se možemo popraviti. Ponavljam, ovo nisu izgovori, moramo biti u stanju igrati na dva fronta. Potrebno je održati i fizičku i mentalnu spremu. Nakon pobjede ili prolaska dalje, morate biti spremni da će iduća utakmica imati drugačiji intenzitet, ali i tada treba odigrati pametno i pobijediti.
Posebno je napomenuo kako momčad nema dovoljno igrača te da je posebno kritično u obrani. Ipak, naglasio je kako moraju biti sposobni igrati svaka tri dana.
- Ne smijemo se izvlačiti na to da smo igrali u četvrtak pa sada popuštamo ili tražimo alibi. Moramo biti sposobni igrati na dva fronta. Jako smo pazili na opterećenje igrača i dali smo prednost onima koji su bili odmorniji. Pokušali smo voditi utakmicu na način da sačuvamo svježinu i oslonimo se na spremne igrače - rekao je pa zaključio:
- Jednostavno nas nema dovoljno, pogotovo u obrani. Utakmicu smo završili sa samo jednim klasičnim stoperom, Racovitanom, te s Jurekom Napierajom koji se tek priključuje seniorima. Nismo mogli raditi izmjene jer u momčadi više nemamo obrambenih igrača. Ovo je velik izazov i moramo napraviti sve da pojačanja konačno stignu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+