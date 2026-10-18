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THUN U KRIZI

Hajdukov protivnik u Europi bio na korak do povijesne blamaže

Piše Ivan Tomašković,
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Hajdukov protivnik u Europi bio na korak do povijesne blamaže
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Švicarski prvak u četvrtak je izgubio 1-0 na gostovanju kod Twentea u prvom kolu Konferencijske lige, što mu je bio već peti poraz u posljednjih šest utakmica u svim natjecanjima

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Sljedeći protivnik Hajduku u Konferencijskoj ligi švicarski Thun je u nedjelju gostovao kod trećeligaša Schaffhausena u šesnaestini finala Švicarskog kupa, u utakmici u kojoj se očekivao rutinski prolazak prvoligaša. No umjesto toga, momčad koja će u četvrtak ugostiti Hajduk našla se na rubu senzacionalnog ispadanja.

Domaćini su poveli početkom drugog poluvremena pogotkom Carminea Chiappette u 49. minuti, a Thun je do izjednačenja stigao tek u 72. minuti. Furkan Dursun pogodio je iz kaznenog udarca. Samo dvije minute poslije Schaffhausen je dobio idealnu priliku za novo vodstvo, ali Rijad Saliji nije iskoristio jedanaesterac.

Utakmica je otišla u produžetke, a Thun je već u njihovu trećem trenutku dobio novi kazneni udarac. Riccardo Braschi bio je precizan i činilo se da je švicarski prvak napokon slomio otpor trećeligaša. Međutim, Schaffhausen se nije predavao. U posljednjim trenucima drugog produžetka domaćini su krenuli u još jedan napad, a nakon što je vratar Thuna Niklas Spycher obranio prvi pokušaj, Dimitri Volkart pospremio je odbijenu loptu u mrežu za nevjerojatnih 2-2. Odluka je pala tek nakon izvođenja jedanaesteraca, u kojem je Thun ipak imao više sreće i koncentracije te ukupnim rezultatom 8-7 izborio plasman u osminu finala.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Švicarski mediji nisu skrivali koliko se prvak namučio. Portal 20 Minuten pisao je o pravoj kup-drami i Thunu koji je jedva preživio, dok je Nau.ch naglasio da je aktualni prvak u posljednji trenutak izbjegao veliko poniženje. Za Hajduk je posebno zanimljivo što se ovaj rezultat uklapa u zabrinjavajući niz Thuna.

Švicarski prvak u četvrtak je izgubio 1-0 na gostovanju kod Twentea u prvom kolu Konferencijske lige, što mu je bio već peti poraz u posljednjih šest utakmica u svim natjecanjima. Samo tri dana poslije gotovo ga je iz Kupa izbacio trećeligaš.

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