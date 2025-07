Hajdukov team manager koji se žalio na ispumpane lopte ima novi posao u klubu. Evo koji

U Hajduku su se dogodile promjene u strukturama kluba. Točnije, Stjepan Badrov više nije team manager i njegovu je poziciju zauzeo Goran Milanko. Badrov, poznat po dva javna ispada, postao je generalni menadžer i brinut će se za logistiku i potrebe prve momčadi i stožera, prenosi Dalmatinski portal.

Badrov je u žižu javnosti dospio nakon 24. kola HNL-a prošle sezone u kojem su Varaždin i Hajduk odigrali 1-1, a Splićani su se nakon utakmice žalili na nedovoljno napumpane lopte.

"Predstavnik Hajduka, g. Stjepan Badrov, nakon utakmice uložio je usmeni prigovor da lopte za igru nisu bile dovoljno napumpane te su se u nekoliko navrata morale zamijeniti", pisalo je u zapisniku, a dva dana kasnije oglasio se i Hajduk.

Split: HNK Hajduk i NK Lokomotiva u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Na zagrijavanju prije utakmice desetak naših igrača, i to najiskusnijih, prijavilo je team manageru problem s ispuhanim loptama. On je to prijavio četvrtom sucu Anti Čulini na što je dobio odgovor da su po njegovu mišljenju, bez provjere, lopte tehnički ispravne.

U igri smo vidjeli, a vidjeli su to i gledatelji, da je sudac Fran Jović jednu loptu izbacio jer je bila tehnički neispravna. Vidjeli smo da se stekao dojam kako se ta priča potencirala nakon utakmice, ali to se ustvari dogodilo i prije početka", napisali su tada.

Drugi put kad se Badrov našao u centru pozornosti jest kada je napao četvrtog suca na utakmici protiv Lokomotive (1-1) u 29. kolu HNL-a.

"Poslije utakmice je Stjepan Badrov, predstavnik HNK Hajduk, po navodima četvrtog suca utakmice Ivana Vukančića, verbalno napao četvrtog suca govoreći mu: 'Nikad nećeš biti sudac, znaš gdje ćeš biti sudac, bit ćeš sudac u Arbanasima.' Također je isti, ulazeći u njegovu socijalnu distancu, gurao ga prstima u predjelu prsa, i to nekoliko puta", napisao je delegat utakmice u izvješću, zbog čega je Hajdukov tadašnji team manager kažnjen s dvije utakmice suspenzije.