Hajdukova generalka uoči nastavka HNL-a: Krovinović krasno pogodio, Česi uzvratili!

Tri od tri, dosadašnji je učinak Hajduka na pripremama u Novigradu, a posljednju prijateljsku utakmicu uoči nastavka sezone sljedećeg vikenda Splićani igraju protiv češkog prvoligaša Slovacko. Trenutni rezultat je 1-1.

Ivan Leko je u pobjedi protiv Celja odmorio većinu prve postave i dao šansu mladim igračima, a ovaj put je zaigrala momčad koja bi trebala predvoditi Splićane u nastavku sezone. Jedino je odmor dobio Emir Sahiti, umjesto kojeg je priliku dobio mladi Roko Brajković. Bili su krenuli u sastavu: Sentić - Mikanović, Awaziem, Borevković, Melnjak - Grgić, Kalik, Krovinović - Mlakar, Livaja, Brajković.

Foto: Hajduk

Kvaliteta hrvatskog doprvaka vrlo brzo je došla do izražaja. Hajduk je poveo već u šestoj minuti lijepim golom Filipa Krovinovića. Bijeli su jurnuli u kontru, Mlakar je pokušao proigrati Livaju, protivnička obrana je to blokirala, no lopta je kao naručena na pladnju dočekala Krovinovića koji ju je dočekao u naletu, s lijeve strane šesnaesterca, pa neobranjivo pospremio u donji desni kut.

Splićani su dominirali na početku, no kako je utakmica odmicala, intenzitet je padao i češki prvoligaš je to iskoristio. U 22. minuti Slovacko je izjednačio preko Seung Bin Kima koji je ispratio ubačaj s desne strane, ostao je sam u petercu i zabio kroz noge Sentiću za 1-1.

Hajduk je dodao gasa u završnici prvog dijela, šanse su imali Livaja, Mikanović i Kalik, no golman Slovackog sve je poskidao. Ogromnu šansu za vodstvo Česi su imali početkom drugog poluvremena. Bila je to brza tranzicija, Kalabiška je dobio loptu na 25 metara od gola, lukavim driblingom riješio se Grgića i Krovinovića, izašao sam pred Sentića, no promašio je cijeli gol s deset metara.

Prijenos utakmice možete pratiti na HDTV-u.



