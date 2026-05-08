NA METI HAKERA

Hajdukova stranica još uvijek je nedostupna, sada izbacuje poruku da se uskoro vraćaju

Piše Domagoj Vugrinović,
Prema dostupnim informacijama, uzrok pada sustava najvjerojatnije je zlonamjerni softver, odnosno virus koji je zahvatio serversku infrastrukturu

Hajdukova službena internetska stranica već danima nije dostupna zbog ozbiljnog sigurnosnog problema na poslužiteljima, a sve upućuje na to da je klub bio meta hakerskog napada. Problemi su počeli još prošloga tjedna, kada su korisnici prilikom pretraživanja stranice preko Googlea umjesto službenog sadržaja nailazili na bizarne reklame za indonezijske online kockarnice.

Na mjestu gdje bi se trebale nalaziti klupske informacije pojavljivala se poruka na indonezijskom jeziku koja je promovirala slot igre i online klađenje. Takav sadržaj nema nikakve veze s Hajdukom, a njegova pojava dodatno je potvrdila sumnje da je stranica kompromitirana i zloupotrijebljena. Prema dostupnim informacijama, uzrok pada sustava najvjerojatnije je zlonamjerni softver, odnosno virus koji je zahvatio serversku infrastrukturu. Iako je stranica nakratko bila vraćena u funkciju, ubrzo je ponovno ugašena.

Iz Hajduka su se ranije oglasili putem društvenih mreža i potvrdili tehničke probleme.

"Zbog tehničkih poteškoća na serveru službena klupska web stranica (Hajduk.hr) privremeno je nedostupna. Intenzivno radimo na otklanjanju problema. Webshop radi neometano (shop.hajduk.hr)... Hvala na razumijevanju", poručili su s Poljuda.

Klub je u međuvremenu uklonio sporni sadržaj povezan s indonezijskom kockarnicom, no stranica i dalje nije dostupna korisnicima. Sve koji pokušaju otvoriti Hajdukovu službenu stranicu sada dočeka poruka da je stranica privremeno ugašena zbog tehničkog održavanja.

"Vraćamo se uskoro. Naša službena stranica privremeno je nedostupna zbog tehničkog održavanja. Radimo na tome da se što prije vratimo. Hvala na strpljenju i razumijevanju."

Ista poruka prikazuje se i na engleskom jeziku. Za sada nije poznato jesu li eventualno ugroženi i korisnički podaci ili drugi dijelovi klupskog sustava, a očekuje se da će stranica ponovno proraditi nakon završetka sanacije i sigurnosnih provjera.

