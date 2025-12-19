Obavijesti

NEVJEROJATAN PODATAK

Hajdukova utakmica mjesecima držala rekord Uefina natjecanja

Piše Josip Tolić,
Hajdukova utakmica mjesecima držala rekord Uefina natjecanja
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajdukov dvoboj s Dinamom Cityjem dugo je držao rekord posjećenosti u Konferencijskoj ligi, ali Mainz ga je napokon srušio. Nevjerojatna strast splitske publike ostaje zapamćena

Jedna utakmica Hajduka mjesecima je držala rekord posjećenosti u cijeloj Konferencijskoj ligi, i to utakmica odigrana još u ranoj fazi natjecanja. Kako navodi "Football Meets Data", dvoboj trećeg pretkola Konferencijske lige između Hajduka i albanskog kluba Dinamo Cityja (2-1), odigran na Poljudu 7. kolovoza, privukao je 31.652 gledatelja. Hajduk je u uzvratu nakon produžetaka izgubio 3-1 i ispao iz Europe.

Taj broj ne samo da je bio impresivan za tu fazu natjecanja, već je postavio ljestvicu koju nijedan drugi klub u Konferencijskoj ligi nije uspio preskočiti puna četiri mjeseca i 11 dana. To znači da su sve utakmice play-offa i gotovo cijele ligaške faze faze imale manje gledatelja od dvoboja na Poljudu.

Hajdukov rekord pao je tek u šestom kolu 19. prosinca. Novi rekorder postao je njemački prvoligaš Mainz, čiju je utakmicu protiv turskog Samsunspora pratilo 33.000 navijača. Zanimljivo je da se Mainz pojavljuje dvaput pojavio među najposjećenije utakmice, njegov susret protiv talijanske Fiorentine gledalo je 30.300 ljudi.

Velika je razlika u interesu publike između tri Uefina klupska natjecanja. Dok se Konferencijska liga bori privući više od 30.000 gledatelja, brojke u Europskoj ligi i Ligi prvaka su na potpuno drugoj razini. Najposjećenije utakmice Europske lige odigrane su na Olimpicu, gdje je Roma protiv Midtjyllanda i Lillea okupila više od 61.000 navijača, dok je dvoboj Stuttgarta i Feyenoorda pratilo 60.000 ljudi.

Liga prvaka je, očekivano, svijet za sebe. Borussia Dortmund drži apsolutnu dominaciju s tri najposjećenije utakmice sezone, a svaku od njih, protiv Athletic Bilbaa, Villarreala i Bodø/Glimta - pratilo je maksimalnih 81.365 gledatelja na Signal Iduna Parku.

