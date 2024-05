Hajdukova zvijezda promijenila je agenta. Na njemu ovog ljeta žele zaraditi milijune eura...

Mnoge hajdukovce podsjetio je na Marija Pašalića, a mnogi će reći da ima i odlike Arijana Ademija. Neumorni trkač ogromnih pluća, borac s pozitivnom drskošću za kojeg nema izgubljene lopte, a glavni forte mu je ulazak iz drugog plana, kao navedenoj dvojici, ali sjajna skok igra i fenomenalna fizička sprema. S kim god ga uspoređivali, neminovno je kako je Hajduk u njemu dobio aduta za milijunsku zaradu.

Pokretanje videa... 00:38 Poruka Torcide | Video: 24sata/Tomislav Gabelic

Rokas Pukštas (19) igrač je kakvih je malo u HNL-u. Klasični box to box veznjak, ali koji može pokriti više pozicija. Jednako je dobar u obrani i napadu, no njegova najveća prednost je što stalno uči. Upija savjete trenera i suigrača, pohodi nogometne seminare i individualno radi na sebi. Nikada nije zadovoljan trenutnim, želi napredovati i svakodnevno radi na nedostacima. To je ono što vrhunske nogometaše odvaja od prosječnih.

Hajduk i Dinamo sastali se u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tek mu je 19 godina, ali već sada je jedan od najboljih igrača Hajduka. Zaista je fascinira njegov strahovit uzlet u posljednje dvije godine kada se od Solina probio do prve momčadi splitskog kluba. No, činjenica je da je u drugom dijelu sezone podbacio, kao i gotovo cijela momčad. Očekivao se vrhunac njegove forme, ali je stagnirala i ključnom trenutku. Nije blistao, ali treba priznati, takve oscilacije su prirodne i normalne kod jednog 19-godišnjaka pa koliko god on bio talentiran. U 30 utakmica zabio je sedam golova i jednom asistirao.

Split: Utakmica HNK Hajduk - HNK Gorica u 35. kolu Prve HNL | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajdukova realnost je da mora prodavati svoje dijamante kako bi uredno poslovao, a upravo će Pukštas biti najblistaviji eksponat 'bilih' u ljetnom prijelaznom roku. Na Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura, ali Splićani se nadaju zaraditi barem deset. Dok se čeka kraj ove mučne sezone za Hajduk, američki nogometaš pronašao je novog agenta. To će biti poznati nogometni menadžer Andy Bara koji zastupa hajdukovce Mihaela Žapera i Josipa Brekala. Navijači bi htjeli da Pukštas ostane barem još jednu sezonu, pokuša izboriti s klubom Europu i opet napasti naslov, ali realnost je takva da su troškovi Hajduka ove sezone bili izrazito visoki i da im treba milijunski prihod kako bi i dalje stabilno funkcionirali. Očekuje se zarada i od Emira Sahitija koji bi se htio okušati u inozemstvu.

Amerikanac litavskog porijekla u Split je stigao u ljeto 2020. godine kao 16-godišnjak željan učenja i uzleta u europskom nogometu. Prošao je probu pa su ga smjestili među kadete. No, odskakao je od vršnjaka i vrlo brzo je preselio u juniore. Dokazao se u momčadi koja je dvaput zaredom osvojila naslov prvaka, a sjajne partije nisu prošle nezamijećeno u očima bivšeg trenera Hajduka Valdasa Dambrauskasa kod kojeg je Rokas debitirao u travnju 2022. godine protiv Hrvatskog dragovoljca. S juniorima je igrao, sa seniorima trenirao. Takva praksa nastavila se i kroz prošlu sezonu, gdje je čak i nastupao za drugoligaša Solin.

Zagreb: Dinamo i Hajduk bore se za prvi trofej u sezoni u susretu SuperSport Superkupa | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jedna utakmica s juniorima, trening sa seniorima Hajduka pa utakmica u drugoligašu. Mladom Amerikancu litavskog porijekla ništa nije predstavljalo problem. Htio je samo učiti, upijati i razvijati se. Takav stav, metalna volja i čudesna radna etika pretvorile su ga u prvotimca Hajduka sa svega 18 godina i klinca na kojem će klub zaraditi milijune.