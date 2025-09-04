Obavijesti

NAPAO GA MUŠKARAC

Hajdukovac Kalik prvi put o incidentu: 'Nije me pljunuo, malo me napao. Navikneš se'

Piše Zdravko Barišić,
Foto: Čitatelj 24sata

Split je sjajno mjesto. Kad ti ide dobro, onda je super... kad rezultati nisu najbolji, ideš na trening, a onda ravno kući, kazao je igrač Hajduka

Australska reprezentacija nikada nije mogla bez hrvatskih nogometaša, a to je slučaj i sada. Čak petorica dio su njihove reprezentacije, među njima čak dva hajdukovca, Fran Karačić i Anthony Kalik. Dok je Karačić već ranije bio dio momčadi, čak i na Svjetskom prvenstvu u Katru, Kalik je prvi put dobio poziv izbornika Tonyja Popovica.

POGLEDAJTE VIDEO: Muškarac napao Anthonyja Kalika 

Pokretanje videa...

Osoba pljunula na Anthony Kalika 00:19
Osoba pljunula na Anthony Kalika | Video: Čitatelj 24sata

Tim povodom dao je intervju za Canberra Times i raspričao se o Hajduku, a ujedno i prvi put progovorio u javnosti o incidentima koji su se nedavno dogodili. Jedan muškarac ga je, prije tri tjedna, napao u kafiću nakon što je Hajduk ispao od Dinamo Cityja iz Konferencijske lige. Svjedoci su tvrdili da ga je pljunuo, ali Kalik je to demantirao. 

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Split je sjajno mjesto. Kad ti ide dobro, onda je super... kad rezultati nisu najbolji, ideš na trening, a onda ravno kući. Nisu me pljunuli, mediji su to prikazali malo više nego što je bilo. Netko mi je prišao tko nije bio zadovoljan igrom i malo me napao. Nije tako loše, navikneš se - kazao je Kalik.

Prisjetio se i utakmice protiv Slaven Belupa (3-0) nakon koje su ih navijači gađali bakljama. 

- Ispali smo protiv albanske momčadi, a nakon što smo pobijedili u sljedećoj domaćoj utakmici, otišli smo pljeskati našim navijačima.
Pozvali su nas i vjerojatno je bačeno oko 100 baklji. Bilo je prilično žestoko - rekao je veznjak Hajduka i nastavio:

- To je dio toga, oni imaju veliki utjecaj i u klubu. Vrlo su strastveni, tako da to jednostavno morate poštovati i pokušati pobijediti u sljedećoj utakmici.

Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk susreli se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk susreli se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

O pozivu u australsku reprezentaciju je rekao:

- Želim nastaviti biti ovdje koliko god mogu. Što sam više igrao u posljednje vrijeme, mislio sam da postoji dobra šansa da me pozovu. Sada želim ostati u krugu reprezentacije.

