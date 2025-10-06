Hajdukovac Kalik se vjenčao s modnom dizajnericom Ivonom!

Reprezentativna pauza prilika je igračima da predahnu, trenerima da se presložio i skovaju nove planove za nastavak sezone, a kako je često okupiran nogometnim obvezama, Anthony Kalik (27) je ovu reprezentativnu stanku odlučio iskoristiti za uploviti u bračne vode.

Nogometaš Hajduka i njegova partnerica, modna dizajnerica Ivona Glavaš, s kojom se zaručio u kolovozu, vjenčali su se u ponedjeljak u Župi Presvetog srca Isusova u Splitu, piše Dalmatinski portal.

Nije poznato gdje će biti slavlje, ali uzvanike poznatog nogometaša i Osječanke zabavljat će splitski glazbenik Milan Terze koji je ime stekao upravo na svadbenim gažama.

Kalik i njegova Ivona vezu su potvrdili prije gotovo dvije godine kada su na društvenim mrežama objavili fotografiju s proslave Nove godine. Uživali su zajedno i često putovali, a prije dva mjeseca otkrili su kako će stati pred oltar. Sada se to i dogodilo, dan koji će pamtiti zauvijek.

- Anthony i ja se znamo od 2019. godine kada nas je upoznao zajednički prijatelj, ali spojio nas je zapravo jedan projekt kroz koji smo se bolje upoznali. Najviše me osvojio s time koliko je uporan, odgovoran i pažljiv. Iako nastojim ne imati predrasude kroz život, iskreno za nogometaše sam ih imala i to mi je bilo jedno veliko ne - otkrila je Ivona jednom prilikom u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

Nedugo nakon što su postali ljubavni par započeli su zajednički život.

- Anthony i ja se super slažemo. Jako smo slični, što sam tek kasnije shvatila. Najbitnije mi je da se međusobno podržavamo. Često mi prokomentira i da svoj savjet ili kritiku vezano za kreacije koje dizajniram, kao što i ja s njim prokomentiram nogometne utakmice - zaključila je tada Ivona.

Kalik je rođen u St. Leonardsu u Australiji, no kako mu je otac iz Blata, a majka iz Vele Luke, još od djetinjstva bio je vezan za Hrvatsku. Već kao 18-godišnjak došao je u Hajduk, bio je na posudbama u Sydneyju i Rudešu, da bi 2020. godine kao slobodan igrač otišao u Goricu. Tamo se nametnuo i zabljesnuo pa se prije tri godine vratio u Hajduk čiji je član i danas.