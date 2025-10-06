Anthony i ja se znamo od 2019. godine kada nas je upoznao zajednički prijatelj, ali spojio nas je zapravo jedan projekt kroz koji smo se bolje upoznali, priznala je Ivona Glavaš jednom prilikom
Hajdukovac Kalik se vjenčao s modnom dizajnericom Ivonom!
Reprezentativna pauza prilika je igračima da predahnu, trenerima da se presložio i skovaju nove planove za nastavak sezone, a kako je često okupiran nogometnim obvezama, Anthony Kalik (27) je ovu reprezentativnu stanku odlučio iskoristiti za uploviti u bračne vode.
Nogometaš Hajduka i njegova partnerica, modna dizajnerica Ivona Glavaš, s kojom se zaručio u kolovozu, vjenčali su se u ponedjeljak u Župi Presvetog srca Isusova u Splitu, piše Dalmatinski portal.
Nije poznato gdje će biti slavlje, ali uzvanike poznatog nogometaša i Osječanke zabavljat će splitski glazbenik Milan Terze koji je ime stekao upravo na svadbenim gažama.
Kalik i njegova Ivona vezu su potvrdili prije gotovo dvije godine kada su na društvenim mrežama objavili fotografiju s proslave Nove godine. Uživali su zajedno i često putovali, a prije dva mjeseca otkrili su kako će stati pred oltar. Sada se to i dogodilo, dan koji će pamtiti zauvijek.
- Anthony i ja se znamo od 2019. godine kada nas je upoznao zajednički prijatelj, ali spojio nas je zapravo jedan projekt kroz koji smo se bolje upoznali. Najviše me osvojio s time koliko je uporan, odgovoran i pažljiv. Iako nastojim ne imati predrasude kroz život, iskreno za nogometaše sam ih imala i to mi je bilo jedno veliko ne - otkrila je Ivona jednom prilikom u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.
Nedugo nakon što su postali ljubavni par započeli su zajednički život.
- Anthony i ja se super slažemo. Jako smo slični, što sam tek kasnije shvatila. Najbitnije mi je da se međusobno podržavamo. Često mi prokomentira i da svoj savjet ili kritiku vezano za kreacije koje dizajniram, kao što i ja s njim prokomentiram nogometne utakmice - zaključila je tada Ivona.
Kalik je rođen u St. Leonardsu u Australiji, no kako mu je otac iz Blata, a majka iz Vele Luke, još od djetinjstva bio je vezan za Hrvatsku. Već kao 18-godišnjak došao je u Hajduk, bio je na posudbama u Sydneyju i Rudešu, da bi 2020. godine kao slobodan igrač otišao u Goricu. Tamo se nametnuo i zabljesnuo pa se prije tri godine vratio u Hajduk čiji je član i danas.
