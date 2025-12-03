Obavijesti

Hajdukovac Mlačić ide u Inter? Doznajemo što se događa...

Hajdukovac Mlačić ide u Inter? Doznajemo što se događa...
Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Financije su prisilile novo vodstvo Hajduka na zaokret prema mladima, što je Garcia proveo u djelo. Mladi su nasreću dobro odgovorili, porasla im je cijena na tržištu, i što je važnije, Hajduk se s njima drži na vrhu

"Hajduk prodaje Mlačića Interu, u priču se uključio i veliki Real Madrid", "Hajduk ima ponudu za Pukštasa od osam milijuna eura", "Hajduk diže kredit od deset milijuna eura"... Sa svih strana nas u zadnjih nekoliko dana bombardiraju informacije koje imaju malo ili nimalo podloge u stvarnim događajima. Zbog čega? E to je pitanje bez konkretnog odgovora, a u Hajduku nas uvjeravaju kako je izvor svega – derbi. 

