Hajdukovac Mlačić ide u Inter? Doznajemo što se događa...

"Hajduk prodaje Mlačića Interu, u priču se uključio i veliki Real Madrid", "Hajduk ima ponudu za Pukštasa od osam milijuna eura", "Hajduk diže kredit od deset milijuna eura"... Sa svih strana nas u zadnjih nekoliko dana bombardiraju informacije koje imaju malo ili nimalo podloge u stvarnim događajima. Zbog čega? E to je pitanje bez konkretnog odgovora, a u Hajduku nas uvjeravaju kako je izvor svega – derbi.

