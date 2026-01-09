Hajdukovca predstavili u novom klubu, fotkao se i u dresu. A onda je odjednom sve nestalo!

Kako su ranije pisala 24sata, veznjak Hajduka, Mihael Žaper (27) blizu je odlaska u slovensko Radomlje. Slovenski klub ranije je u petak objavio to na svojim stranicama, ali je onda objava obrisana. Iz Hajduka su javili da ništa još nije službeno. Uobičajeno je da nakon dogovora o transferima ili posudbama oba kluba istovremeno objave informaciju, očito je Radomlje požurilo, ali bi sve trebalo biti finalizirano uskoro.

Podsjetimo, Žaper je bio standardan u Hajduku sve do teške ozljede koljena, koja ga je već gotovo dvije godina odvojila od terena. Po povratku od ozljede nije se uspio nametnuti kod Gennara Gattusa, kao ni ove sezone kod Garcije. Završio je na posudbi u Lokomotivi u potrazi za konzistentnom ulogom i minutažom, ali na njega nije ozbiljno računao ni Nikica Jelević.

Međutim, Žaper bi sreću mogao pronaći u nekadašnjem klubu partneru Hajduka Radomlju, u kojem se u život vratio i Dominik Prpić. Štoviše, slovenski klub službeno je predstavio Žapera na svojim kanalima.

"Sretni smo što možemo objaviti da 27-godišnji hrvatski veznjak Mihael Žaper iz Hajduka prelazi u Radomlje kao posuđeni nogometaš. Bivši kapetan Osijeka odigrao je 144 utakmice u prvenstvu Hrvatske, zabio 19 golova i dodao 12 asistencija - piše u objavi Radomlja.

Tu nije kraj. Žaper je otputovao s momčadi Radomlja u Umag, a hajdukovac se čak i fotografirao u dresu novog kluba.

