Hajdukovca su centimetri dijelili do najbizarnijeg autogola ikad! Pogledajte kako je zaledio Split

Nedugo nakon što je poveo protiv u Žiline u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige, Hajduk je u 25. minuti umalo primio gol. I to kakav. Stoper Dario Marešić zaledio je 25.000 gledatelja na Poljudu!

Bez ikakvog pritiska stoper "bilih" sa 17-18 metara bez gledanja uputio je loptu prema svom golu misleći da je tamo golman Toni Silić, no on je bio daleko i nije mogao stići do nje. Kotrljala se lopta prema golu, a onda je nekako otišla u korner, tik kraj stative.

Foto: Hajduk Digital TV/screenshot

Bio bi to autogol za sve svjetske TV špice, držali su se za glavu i hajdukovci i igrači gostiju. Srećom po Hajduk i hrvatski klupski nogomet u Europi, nije. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.