Hajdukovci, još stignete obrijati Gattusa! Nema puno vremena, novac ide u humanitarne svrhe

U humanitarnu akciju "Bradata aukcija" ove godine uključio se i trener Hajduka Gennaro Gattuso. Ova nesvakidašnja akcija, koja se održava po osmi put, temelji se na donacijama muškaraca koji prikupljaju sredstva za borbu protiv raka odricanjem od svojih brkova ili brada. Sav prikupljeni novac uplaćuje se lokalnim udrugama koje se bave ovom plemenitom svrhom.

- Ponosan sam što sudjelujem u ovom izazovu jer je riječ o izuzetno važnoj humanitarnoj akciji. Bradu nisam obrijao već dvadeset godina, ali za ovu svrhu rado ću to učiniti. No, uvjet je da prikupimo najmanje 10.000 eura. Ako uspijemo, brijem se! - poručio je Gattuso.

"Bradata aukcija" započela je u Splitu kao lokalna inicijativa, ali se ove godine proširila na Vinkovce i Pulu. Subota, 30. studenog, bila je posljednji dan aukcije u Istri i Slavoniji, gdje su se akciji odazvali poznati poput saborskog zastupnika Peđe Grbina, chefa Davida Skoke i gradonačelnika Pule Filipa Zoričića. Podcaster Josip Korda uspio je prikupiti potrebnih 500 eura za sudjelovanje, dok je proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević daleko od cilja, prikupio je samo 91 euro od traženih 10.000.

Gattuso je do sada prikupio 4955 eura, no do potrebnih 10.000 eura još mu nedostaje više od polovice iznosa. Vrijeme je ograničeno, jer akcija u Splitu završava 7. prosinca. Ako želite vidjeti Gattusa bez brade prvi put nakon dva desetljeća, trebate se uključiti i podržati ovu plemenitu inicijativu. Donirati možete OVDJE.

Uz samu aukciju, organizira se niz "bradatih" događaja koji na zabavan način podižu svijest o važnosti muškog zdravlja i preventivnih pregleda. Jedan od ciljeva akcije je educirati što veći broj muškaraca o važnosti ranog otkrivanja malignih bolesti, što može spasiti brojne živote. Kako bi se dodatno potaknula prevencija, Bradata aukcija donirala je novi prijenosni ultrazvuk koji omogućuje besplatne preglede testisa bilo kada i bilo gdje. Organizatori ističu da je svaki dio ove akcije važan korak prema cilju – širenju svijesti o zdravlju i prevenciji.