Hajdukovi navijači dobili sjajne vijesti uoči gostovanja u Žilini

Splitski navijači mogu mirno planirati put u Slovačku jer ih u Žilini čeka neočekivano ugodno iznenađenje.

Žilina je navijačima Hajduka stavila na raspolaganje 1460 ulaznica za uzvratnu utakmicu prve kvalifikacijske runde Europa lige 16. srpnja, što je gotovo tri puta više od minimuma koji propisuje Uefa.

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Pravila europskog krovnog tijela nalažu domaćinu osiguranje pet posto kapaciteta stadiona za gostujuće navijače, što bi na Pod Dubnom iznosilo oko 500 ulaznica, no slovački klub odlučio je biti znatno darežljiviji.

Hajduk i Žilina igraju dvomeč koji počinje u četvrtak, 9. srpnja u 20:30 na Poljudu, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije u Slovačkoj.

Pobjednik dvomeča ide na Pafos u drugoj kvalifikacijskoj rundi Europa lige, dok gubitnik nastavlja u drugoj kvalifikacijskoj rundi Konferencijske lige protiv poljskih Katowica.