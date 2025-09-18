Hajdukovom liječniku Fabjanu Čukelju i vaterpolistu Damiru Poliću nagrada Fabjan Kaliterna

Krema splitskog sporta okupila se danas u Hrvatskom domu na svečanosti proslave Dana splitskog sporta, koji se po tradiciji održava 15. rujna, na dan kad su u gradu pod Marjanom 1979. godine održane Mediteranske igre. Prilika je to da se svi nađu na jednom mjestu te da se dodijele priznanja najboljima, kao i klubovima koji u ovoj godini proslavljaju obljetnice osnutka.

- Vjerujem da smo izabrali najbolje od najboljih te da uručimo priznanja klubovima koji slave velike obljetnice, nije se lako u sportu održati 50-60-70 godina... Imamo vrhunske rezultate, imamo i neke probleme koje nastojimo u budućnosti riješiti na zadovoljstvo svih. Iznimno smo talentirani za sport, mi se morao pobrinuti da mladi imaju najbolje uvjete kako bi nastavili osvajati medalje na najvećim natjecanjima, da nas uveseljavaju kao do sada - rekao je na početku svečanosti Andrija Polić, predsjednik Splitskog saveza sportova.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Na početku svečanosti posebna priznanja dobili Karate klub Jadran za 50., Stolnoteniski klub Split za 60., Judo klub Student za 70., Ženski košarkaški klub i Muški košarkaški klub Split za 80. te na koncu Hrvatsko planinarsko društvo Mosor za 100. obljetnicu osnutka kluba. Posebno priznanje Splitskog saveza sportova posthumno je dobio ragbijaš Nade, trener i reprezentativac Denis Puljiz, jedan od najpoznatijih hrvatskih ragbijaša. Nagradu Mihovil Rađa za fair-play i čestitost u sportu dobio je Zvonko Giljanović boksač trener i izbornik juniorske i seniorske reprezentacije u boksu.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Nagradu Fabjan Kaliterna kao najveću nagradu splitskog sporta ove godine dobili su dr. Fabjan Čukelj, dugogodišnji voditelj Hajdukove medicinske službe koja ove godine slavi 90. obljetnicu osnutka te Damir Polić poznati vaterpolist trofejne generacije POŠK-a.

- Izuzetna mi je čast i ponos dobiti nagradu jednoga od osnivača Hajduka, oca splitskog sporta Fabjana Kaliterne. Zdravstvena služba Hajduka osnovana je 1935. godine i ovo je nagrada svima koji su u njoj radili. Ali to nije samo 90 godina, nego i 114 godina, jer je prvi predsjednik Hajduka dr. Kolimbatović također bio liječnik po struci. Isto tako na prvom treningu održanom 16. 4. 1911.. godine na Starom placu on je igrao za prvu momčad, koja je dobila 13-2 drugu momčad Hajduka. Hvala mojim učiteljima, dr. Grškoviću, dr. Galetoviću i dr. Barbiru a bez dobrih i dragih suradnika Danka Rožića i Domenika Sisgorea uspjeh ne bi bilo moguć. Ovo je i njihova nagrada, kao i nagrada mojoj obitelji koja trpi sve moje izostanke. Nastojat ću i dalje pomagati i Hajduku, i splitskom, i dalmatinskom i hrvatskom sportu. To je ponos i čast, i zato još jednom od sveg srca hvala... - kazao je Fabjan Čukelj.

Dugogodišnji vaterpolist, reprezentativac i trener Damir Polić kazao je:

- Čast mi je dobiti nagradu u gradu sportaša Splitu. Ona mi puno znači, jedna mi je od najdražih u cijeloj karijeri.