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KHALIL FAYAD

Hajdukovu utakmicu na Poljudu gleda i mladi Marokanac, sutra slijedi službeno predstavljanje

Piše Tomislav Gabelić, Issa Kralj,
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Hajdukovu utakmicu na Poljudu gleda i mladi Marokanac, sutra slijedi službeno predstavljanje
Foto: Tomislav Gabelić/24sata
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Među navijačima je i Marokanac Khalil Fayad (22), koji u Hajduk stiže iz francuskog Montpelliera. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi milijun i pol eura

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Hajduk na Poljudu u sklopu 5. kola domaćeg nogometnog prvenstva dočekuje Lokomotivu. Splićani imaju vodstvo 1-0 golom Michelea Šege u 16. minuti na početku drugog djela susreta, a uoči početka utakmice komentator na Poljudu najavio je novo pojačanje u momčadi Gonzala Garcie. 

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Među navijačima je i Marokanac Khalil Fayad (22), koji u Split stiže iz francuskog Montpelliera. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi milijun i pol eura, a za francusku momčad tijekom prošle sezone nastupio je 23 puta i zabio je jedan gol. 22-godišnjak bi ugovor trebao potpisati u ponedjeljak nakon što obavi liječnički pregled.. 

- Sviđa mi se stadion i atmosfera. Vruće? Nije, slično je vrijeme i u Montpellieru - rekao je mladi Marokanac. 

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