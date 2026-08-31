Hajdukovu utakmicu na Poljudu gleda i mladi Marokanac, sutra slijedi službeno predstavljanje

Hajduk na Poljudu u sklopu 5. kola domaćeg nogometnog prvenstva dočekuje Lokomotivu. Splićani imaju vodstvo 1-0 golom Michelea Šege u 16. minuti na početku drugog djela susreta, a uoči početka utakmice komentator na Poljudu najavio je novo pojačanje u momčadi Gonzala Garcie.

Među navijačima je i Marokanac Khalil Fayad (22), koji u Split stiže iz francuskog Montpelliera. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi milijun i pol eura, a za francusku momčad tijekom prošle sezone nastupio je 23 puta i zabio je jedan gol. 22-godišnjak bi ugovor trebao potpisati u ponedjeljak nakon što obavi liječnički pregled..

- Sviđa mi se stadion i atmosfera. Vruće? Nije, slično je vrijeme i u Montpellieru - rekao je mladi Marokanac.