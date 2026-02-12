Hajduku drakonska kazna zbog izgreda na susretu sa Slavenom

U susretu 21. kola HNL-a, Hajduk je na Poljudu pobijedio Slaven 2-0 golovima Rokasa Pukštasa i Roka Brajkovića. Utakmicu su obilježili incidenti na tribinama, gdje su pripadnici Torcide ponovno istaknuli nasilne i rasističke poruke. S poljudskog sjevera skandirali su "Za dom spremni" i "Ubij Srbina", a u drugom poluvremenu razvili su transparent s natpisom "Mi smo bandu preko Drine u tri p***e materine".

Torcida je ovim postupcima, između ostalog, podsjetila na nedavni sukob s navijačima Crvene zvezde u Tuzli, kada su splitski navijači napravili sačekušu Delijama i zaplijenili veliki broj njihovih majica, dresova i šalova. Na domaćoj utakmici Torcida je zapalila iste predmete, dodatno naglašavajući svoj incidentni čin.

Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer kaznio je Hajduk zbog tih prekršaja. Klub je dobio novčanu kaznu od 6.500 eura zbog paljenja pirotehnike (članak 66., stavak 1. Disciplinskog pravilnika) te 15.000 eura zbog "rasizma i drugih oblika diskriminacije" (članak 87.). Ukupna kazna iznosi 21.500 eura na temelju članka 38. Disciplinskog pravilnika.

Split:Hajduk i Slaven Belupo sastali se 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prema istom pravilniku, klub čiji navijači počine prekršaj iz stavka 1. članka 87. kažnjava se najmanje s 2.000 eura. U slučaju ponavljanja kazna iznosi najmanje 2.660 eura, a pri daljnjem recidivu klub može dobiti kaznu od najmanje 4.000 eura, djelomično zatvaranje stadiona uz dodatnu novčanu kaznu od najmanje 1.330 eura ili određeni broj utakmica bez gledatelja uz istu novčanu kaznu. Hajduk se, kao višestruki recidivist, nalazi pod povećanim nadzorom, a u slučaju novih prekršaja klub prijeti ne samo dodatna novčana kazna, već i djelomično ili potpuno zatvaranje stadiona za gledatelje.

Kažnjeni su i klubovi nakon velikog derbija na Rujevici između Rijeke i Dinama. Domaćin je kažnjen s 5.500 eura zbog pirotehnike i s 4.000 eura zbog rasizma i diskriminacije, što znači da će ukupno u HNS-ovu blagajnu morati uplatiti 9.500 eura. "Modri“ su pak zbog pirotehnike dužni platiti 4.000 eura.