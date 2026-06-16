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EUROPSKI PUT

Hajduku možda prijete velikani ako izgubi od Žiline! A Dinamo će u srijedu doznati protivnika

Piše Ivan Tomašković,
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Hajduku možda prijete velikani ako izgubi od Žiline! A Dinamo će u srijedu doznati protivnika
Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Iako je doznao protivnika u prvom kolu kvalifikacija Europske lige, za Hajduk su važna dva ždrijeba i sutra, u srijedu, kad će doznati suparnika u drugom pretkolu Europa lige

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Dinamo će u srijedu u Nyonu doznati ime protivnika u drugom pretkolu Lige prvaka. Nakon što je u utorak održan ždrijeb prvog pretkola, poznat je 21 mogući suparnik Dinama, a UEFA će u srijedu ujutro taj popis podijeliti u manje podskupine kako bi olakšala ždrijeb.

Utakmice su na rasporedu već 21. i 22. srpnja, a uzvrati 28. i 29. srpnja. Svakako bi Dinamo volio izbjeći danski Aarhus, švicarski Thun i švedski Mjällby. Potencijalno nezgodni su i pobjednici dvoboja islandskog Víkingura i mađarskog Győra, bjeloruskog Vitebska i rumunjske Universitatee iz Craiove te azerbajdžanskog Sabaha i velškog TNS-a.

Nezgodan bi bio i put u kazahstanski Almaty kod Kairata, koji u prvom pretkolu igra protiv Sutjeske. Prvak Bosne i Hercegovine, Borac iz Banje Luke, nije imao sreće u ždrijebu prvog pretkola jer je izvukao jednog od najtežih mogućih suparnika, bugarskog prvaka Levski. Prve utakmice prvog pretkola igraju se 7. i 8. srpnja, a uzvrati tjedan dana kasnije.

Hajduk je pak  doznao da će igrati protiv slovačke Žiline u prvom pretkolu Europa lige, koje će se igrati 9. srpnja te 16. srpnja. 

Za Hajduk su važna dva ždrijeba i sutra, u srijedu, kad će doznati suparnika u drugom pretkolu Europa lige, odnosno drugom pretkolu Konferencijske lige.

Ako prođe Žilinu, Hajduk bi u drugom pretkolu Europa lige mogao ići na ove klubove: Benfica, Ferencvaroš (ako prođu prvo pretkolo), Viktoria Plzen, Midtjylland, PAOK, Qarabag (ako prođu prvo pretkolo), Maccabi Tel-Aviv, Anderlecht i Pafos. Splićani neće biti nositelji ni u drugom pretkolu Europa lige, ali ni u drugom pretkolu Konferencijske lige. Tamo mogu završiti ako ih izbaci Žilina.

Od hrvatskih klubova u drugom pretkolu Konferencijske lige igrat će još Varaždin i Rijeka, s tim da će Rijeka biti nositelj, a Varaždin nenositelj. 

Ako Hajduk prođe u drugo pretkolo Europa lige, pri odluci o nositeljstvu gledat će se njegov koeficijent (koji mu nije dovoljan da bude nositelj). Ako ispadne od Žiline u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, gledat će se koeficijent Žiline, koji je također nedovoljan da bi Hajduk bio nositelj.  

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