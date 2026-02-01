Hajduku nasušno nedostaje agresija, a rješenja ni na vidiku

Hajduk se ponovno spotaknuo na ulasku u polusezonu i tako ponudio priliku da Dinamo pobjedom nad Vukovarom na domaćem terenu već na početku veljače stekne ozbiljan kapital i sedam bodova prednosti. Daleko u povijest morali bismo otići da bismo pronašli kada je Hajduk godinu otvorio s dva poraza. To se posljednji put dogodilo 2006. godine. Ni posljednjih godina Hajduk nije briljirao pa su tako 2024. i 2025. godinu nakon prva dva kola imali po bod.

Ovu su sezonu krenuli s dva poraza. Na konferenciji za medije Gonzalo Garcia to je pomalo olako svalio na sreću.

- Danas nismo izgubili zato što imamo kratak kadar. Kao i protiv Istre, i danas je suparnik imao malo prilika, ali je zabio. Mi iz svojih brojnih prilika nismo - rekao je Španjolac.

Kada se površno pogleda statistika, doista se može doći do takvog zaključka. Hajduk je protiv Gorice bio dominantniji, imao je 74 posto posjeda, 21 udarac na gol i devet kornera. Protiv Istre imao je 63 posto posjeda, 22 udarca na gol i šest kornera. No kada je riječ o velikim prilikama, Gorica ih je imala isto koliko i Hajduk - dvije. Protiv Istre Hajduk je nadigrao goste i imao dvostruko više velikih prilika, šest u odnosu na Istrinih tri.

Ono što ovom Hajduku najuočljivije nedostaje jest agresija. Garcia forsira sustav 4-3-2-1 koji se u napadu mijenja u 3-5-2. Na pozicijama veznjaka igraju profinjeni igrači poput Guillamóna i Krovinovića, kojima se u izgradnji napada pridružuje Sigur. Pajaziti je nakon sjajnog ulaska u sezonu potpuno ispao iz prve postave, a ni on nije rješenje za te tegobe.

Nitko od njih nije klasičan destruktivac, a dolazak takvog igrača do kraja prijelaznog roka teško je očekivati. Kao da ni sam Garcia ne vjeruje u to. Hajduk se dosad ozbiljno povezivao samo s odlascima, a kada se kvaliteta ne zamijeni, teško je očekivati rezultatski iskorak.