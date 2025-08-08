Obavijesti

KRCATI POLJUD

Hajduku nema premca u Konferencijskoj ligi! Opet je bio najgledaniji u cijelom pretkolu

Piše Zdravko Barišić,
Hajduku nema premca u Konferencijskoj ligi! Opet je bio najgledaniji u cijelom pretkolu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Utakmicu Hajduka i Dinamo Cityja pratilo je 31.652 navijača, a to je ujedno bila i najveća posjećenost na svim utakmicama trećeg pretkola Konferencijske lige

Hajduk je već godinama najgledaniji klub u hrvatskom prvenstvu, a primat po tom pitanju drži i u europskim utakmicama! Splićani su u četvrtak slavili protiv Dinamo Cityja (2-1) na Poljudu u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. 

Albanci su i poveli krajem prvog dijela, ali Hajduk je uspio preokrenuti, a zaslužna za to je bila i fenomenalna podrška navijača koji su stvorili sjajnu atmosferu na Poljudu. Utakmicu je pratilo 31.652 navijača, a to je ujedno bila i najveća posjećenost na svim utakmicama trećeg pretkola. 

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Najbliži Hajduku je Partizan čiji je poraz od škotskog Hiberniana (2-0) pratilo 26.342 gledatelja, a na svim ostalim utakmicama bili su daleko ispod poljudske posjećenosti. 

Što se tiče svih europskih natjecanja, utakmica Hajduka bila je četvrta najposjećenija ovog tjedna. Ispred su samo Lech Poznan - Crvena zvezda (39.743 gledatelja, 3. pretkolo Lige prvaka), Feyenoord - Fenerbahče (42.180 gledatelja, 3. pretkolo Lige prvaka) i Rangers - Viktoria Plzen (45.730, 3. pretkolo Lige prvaka).

