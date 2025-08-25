Obavijesti

Hajduku rastu šanse, ali i dalje je Dinamo uvjerljivi favorit po kladionicama. Rijeka već u krizi

Piše Luka Tunjić,
Osijek i Hajduk sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prvaku drastično padaju šanse za titulu prema koeficijentima kladionica, dok u Splitu rastu! Prije početka sezone, koeficijent na titulu Hajduka bio je 6, a sada je 4!

Dinamo i Hajduk nisu mogli poželjeti bolji početak u novoj sezoni Hrvatske nogometne lige. Vječni rivali ostvarili su pobjede u prva četiri kola, dok je, s druge strane, Rijeka osvojila tek četiri od mogućih 12 bodova i s dva poraza u četiri kola ne izgleda kao ista momčad koja je u prošloj sezoni osvojila dvostruku krunu.

Riječani su lani jesensku polusezonu (18 utakmica) odigrali bez poraza, a sada imaju čak dva u četiri utakmice, zbog čega nije čudo što ih kladionice sada vide kao autsajdere za titulu! Naime, koeficijent na titulu Rijeke povećao se čak na 10! Prije poraza od Varaždina taj je koeficijent bio 8, a prije sezone 4! 

Dakle, prvaku drastično padaju šanse za titulu prema koeficijentima kladionica, dok u Splitu rastu! Prije početka sezone, koeficijent na titulu Hajduka bio je 6, a sada je 4! Podsjetilo, "bijeli" su u nedjelju srušili Osijek s 2-0, a strijelci su bili Marko Livaja i Michele Šego.

Uvjerljivu pobjedu u četvrtom kolu ostvario je i Dinamo, koji prema kladionicama ionako ima status "debelog" favorita s koeficijentom 1,40. Dinamo je imao najmanju oscilaciju s tečajem, s obzirom na to kako je i uoči sezone bio favorit za titulu (koef. 1,60).

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U svakom slučaju, trofej se ne dodijeluje nakon četiri, već 36. kola, a ispred nas je peto kolo i ujedno posljednje prije prve reprezentativne stanke u sezoni. U petak (20 sati) na teren će izaćI Gorica i Istra 1961, a u subotu će Vukovar 1991 u 18.45 sati ugostiti Slaven Belupo.

"Na sceni" će onda biti glavni akteri prvenstva, Varaždin će ugostiti Dinamo (subota, 21 sat), a u nedjelju nas očekuje okršaj Lokomotive i Osijeka (18.15 sati) te Jadranski derbi između Hajduka i Rijeke (21 sat).

