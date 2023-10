Hajduku šanse za naslov opet porasle nakon derbija! Ovo je raspored do kraja godine...

Derbi nije bio za pamćenje, ali hajdukovci će ga se rado sjećati. Dinamo i šesti put u nizu nije uspio osvojiti Poljud. Hajduk je slavio 1-0 u spektakularnoj atmosferi i pobjegao hrvatskom prvaku na plus pet.

Pokretanje videa ... Video: hajduk.hr

Bio je to klasični poljudski derbi na koji smo naviknuli posljednjih godina. Čvrsta i borbena utakmica, s puno prekršaja i jako malo prilika, ali jednu od rijetkih majstorski je u 59. minuti realizirao Emir Sahiti nakon asistencije Aleksandra Trajkovskog. Opet je zabljesnuo kosovski nogometaš i drugu utakmicu u nizu svome klubu donio tri boda. Hajduk ne briljira, ali igra ne donosi bodove, nego golovi. A to Splićanima zasad polazi za nogom.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dvije pobjede u nizu vratile su pozitivnu atmosferu na Poljud nakon dva poraza koja su gurnula Hajduk na rub provalije, ali pobjeda u derbiju uvijek je posebno slatka, kakve god okolnosti bile i stanje na tablici. Ona momentalno briše sve negativno, a ovaj put je Splićanima donijela plus pet u odnosu na najvećeg konkurenta.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Još jedan derbi do kraja godine

Donijelo je to i promjene u očima kladionica po pitanju favorita za osvajanje naslova. Doduše, Dinamo je i dalju numero uno, kao što je slučaj od početka prvenstva, ali koeficijent se bitno povećao nakon derbija na Poljudu. Koeficijent na hrvatskog prvaka sada je 1,70, a tečaj da će Hajduk osvojiti titulu nakon 19 godina je 2,50. Prije samo dva tjedna bio je 4, no to je bila posljedica poraza od Istre i Gorice. Treća u poretku je Rijeka, koja zaostaje samo dva boda za Splićanima, a koeficijent na momčad Željka Sopića je 8. Osijek je u teškoj krizi, a to se manifestiralo i na šanse za titulu. Koeficijent je sve veći iz kola u kolo, sada se popeo na čak 100.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Početak listopada je i ljestvica HNL-a daje nam do znanja da nas očekuje dramatična i napeta sezona. Tri kluba su u pet bodova, ali sezona je duga, a samo do kraja godine očekuje nas još devet kola, dok će Splićani u studenom protiv Osijeka odigrati zaostali susret iz kolovoza. Uz to, kraj godine rezerviran je za još jedan derbi na Maksimiru. Bit će još kikseva i iznenađenja, to je sigurno, no trenutno stanje na tablici daje za pravo navijačima Hajduka da vjeruju u naslov na koji se čeka 19 godina. Je li ova sezona konačno ta?

Raspored Hajduka u prvenstvu do kraja godine: