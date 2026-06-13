Hajduku stiže osam pojačanja! 'Rebić nije otišao zbog novca, s Livajom još ne pregovaram'

Hajduk u ponedjeljak kreće s pripremama za novu sezonu, a u subotu je na Youtube Hajduka objavljen razgovor sa sportskim direktorom Hajduka Robertom Grafom koji je govorio o kadrovskoj križaljci i ciljevima u novoj sezoni.

- Zaposlen sam, ali tako je to u nogometu. Puno je izazova i stvari koje bi željeli promijeniti. U nogometu je 95 posto istih problema, a pitanje je samo prilagodbe - istaknuo je Robert Graf koji je krenuo učiti hrvatski jezik.

U Hajduk je stigao prije dva mjeseca.

-Stigao sam pred kraj sezone, pa o dijelu gdje nisam bio ne želim govoriti. U nekim stvarima je momčad napredovala. Ispali smo iz Hrvatskog kupa i nismo osvojili naslov. Zato bih rekao da sezona nije bila savršena, ali daje nadu za budućnost - dodaje Graf.

Foto: HNK Hajduk

Hajduk će pripreme odraditi u Sloveniji. Bit će vrlo intenzivno na startu jer momčad čeka 12 treninga u šest dana.

- Dogovorili smo tri utakmice, a možda ćemo odigrati i četiri. Sve ovisi o broju igrača i ozljedama. Igramo protiv momčadi koje također nastupaju u europskim natjecanjima i kvalifikacijama. U ovom dijelu sezone vrlo je teško dogovoriti utakmice. Krajem lipnja nitko zapravo još ne igra prijateljske utakmice jer kreću s pripremama. Odabrali smo suparnike konkurentne u Europi da vidimo kako izgledamo protiv njih. Celje je bilo vrlo uspješno u Konferencijskoj ligi. LNZ Cherkasy iz Ukrajine fizički je jaka momčad. Jako puno trče, pa će nam to biti dobar izazov. Zadovoljan sam suparnicima koje smo uspjeli dogovoriti u ovom razdoblju - dodao je Graf i objasnio kakve igrače želi dovesti u prijelaznom roku.

- Bit će oko osam dolazaka do kraja prijelaznog roka. Ideja je dovesti kvalitetu. Dugoročna je ideja dovoditi mlade, perspektivne i gladne igrače koji žele izgraditi svoje ime, a pritom pomoći i nama. To je dio tranzicijske faze kroz koju prolazimo. To je povezano i s financijskim rezovima i smanjenjem troška plaća u momčadi - istaknuo je sportski direktor Hajduka.

Sve navijače Hajduka najviše zanima status Marka Livaje i zašto nije produljen ugovor Anti Rebiću.

- Marko je s nama ima ugovor do lipnja 2027. Ne razgovaramo produljenju. Kad završimo s kadrovskom križaljkom onda ćemo razgovarati o budućnosti sa svim igračima. A što se tiče Rebića ponudili smo mu produljenje, ali on je odlučio ne produljiti ugovor. Nije se radilo o financijama. To nije bio problem. Postojali su neki drugi čimbenici koji su utjecali na odluku. Ali to je njegov izbor i moramo ga prihvatiti - istaknuo je Graf.

Zasad su u Hajduk dovedeni Šutalo i Brruti, no postoji interes pojedinih klubova za najveće eksponate.

- Postoji interes za neke naše igrače. Drago mi je jer to dokazuje da dobro radimo u klubu. Postoje otvoreni pregovori, ali to ne mogu komentirati, a što se tiče novih igrača, to je dugoročni smjer. Trebaju nam gladni igrači koji su još na početku karijere, naravno s kvalitetom. Ovaj prijelazni rok mora biti mješavina, jer trebamo kvalitetu i mnogo novih igrača. Ne mogu obećati da će baš svi biti mladi, jer se to neće dogoditi. Kvaliteta je ključna u ovom prijelaznom roku - dodao je Graf koji je uveo i neke promjene.

- U skautingu smo spojili dva odjela – odjel za podatke (data odjel) i odjel za skauting i sada rade kao jedan. Mijenjamo profile igrača koje želimo u momčadi i sada skautski odjel točno zna što treba tražiti. To nije lagan zadatak, jer smo financijski ograničeni, a tražimo slobodne igrače ili one koje možemo dovesti na posudbu - ističe Graf.

Hajduk na titulu čeka 21 godinu, a je li ove sezone to cilj?

- S obzirom na tranzicijsku fazu i financijsko restrukturiranje kluba, za mene bi uspjeh bio izgraditi momčad koja će ostati konkurentna. Moramo biti konkurentni u Hrvatskom kupu i ligi, te dati sve od sebe za Europu. Cilj je dosegnuti grupnu fazu europskog natjecanja. To će biti cilj za sljedeću sezonu. Ono što bi za mene bilo neprihvatljivo je manjak duha, borbe i gladi u momčadi - zaključio je sportski direktor Hajduka.