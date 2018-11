Hajro, modni mačak, stručnjak za nekretnine i glavni zabavljač

Dinamo je izborio europsko proljeće, a u svlačionici je za feštu zadužen bio Izet Hajrović. Voli Hajro narodnjake. Uz glazbu velika mu je ljubav moda, a u posljednje vrijeme i nekretnine. Odlučio je ulagati, pa je s obitelji u Sarajevu kupio stanove i poslovne prostore.

Zabio je šest golova u deset europskih nastupa za Dinamo, ali još nema gol u HNL-u. On je jedan od dobrih duhova svlačionice “modrih”, zbija šale, s njim nikad nije dosadno. On je glavni zabavljač u Maksimiru.

- Bio sam u Werderu s Hajrovićem nekih šest mjeseci. I obojica smo proživljavali vrlo teško razdoblje. Više smo igrali za drugu momčad, jedno vrijeme bili smo i cimeri. Ma on je sjajan lik, pravi pozitivac, uvijek spreman na šalu i kvalitetnu zezanciju - rekao nam je Mateo Pavlović, koji od Hajrovića nije “pokupio” njegov modni stil.

- A joooj, meni je to sve nekako prekičasto, ti njegovi zlatni satovi i modni dodaci, ne mogu ja to nositi. Jednom me prilikom ipak iznenadio, počeo me ispitivati o Dinamu, tri-četiri mjeseca prije njegova dolaska u Maksimir. Baš me šokiralo što se tad odjednom toliko zanima za Dinamo, a on je cijelu priču okretao na zezanciju. Na kraju je ipak završio u Maksimiru. Ima gotovo savršenu ljevicu, kad pogodi loptu kako želi, ona doista leti kao metak. Ovako izvana se čini malo slabašnim, ali i to vara - kaže Pavlović.

Hajrovićev je suigrač u Eibaru bio Josip Radošević.

- Vrhunski je igrač, ni danas mi nije baš jasno zašto u Eibaru nije imao veću minutažu. Sigurno je mogao tamo puno više igrati, vidjelo se na treninzima da je španer i da zna. No trener ga jednostavno nije previše doživljavao. On sigurno ima igračke kvalitete za španjolsku Primeru - kaže nam bivši igrač Hajduka i dodaje:

- Iskreno, baš me iznenadio njegov dolazak u HNL. OK, ne želim podcjenjivati našu ligu, ali Hajrović je baš pravi igrač. I odmah mi je bilo jasno kako će takav igrač za ‘modre’ biti veliko pojačanje. Njegove igračke kvalitete nikad nisu bile sporne. Samo je trebao pronaći sredinu u kojoj će uživati, a to je sad uspio.

U reprezentaciju BiH prvi ga je pozvao Safet Sušić.

- Prije nego što je prvi put došao u reprezentaciju, u medijima se malo ‘zakačio’ s Edinom Džekom, ali su sve izgladili nakon što su počeli igrati skupa - prisjetio se legendarni Pape i nastavio:

- Znao sam da će biti veliko pojačanje za nas. Igrač koji je moćan jedan na jedan i ima strašnu lijevu nogu. Uostalom, vodio sam ga i na Svjetsko prvenstvo. Kod mene se nije neobično odijevao, valjda je kasnije počeo razmišljati o modi.

Izet ima mlađeg brata Seada, za njega su tvrdili i da je talentiraniji, ali sad igra u drugoj švicarskoj ligi. Čak je bio i u Arsenalu dok je bio mlađi. Sad može doći u Maksimir uživati u bratovim partijama, a nakon toga u “mečki” uz pjesme Halida Bešlića krenuti s bratom u vožnju našim glavnim gradom.