Halilhodžić dobio veliku kaznu

Piše Domagoj Vugrinović,
Halilhodžić dobio veliku kaznu
Zbog suspenzije Halilhodžić neće voditi Nantes u sljedeća četiri izuzetno zahtjevna susreta, uključujući gostovanje kod Paris Saint-Germaina, kao ni utakmice protiv Stade Rennaisa, Olympiquea iz Marseillea i Lensa

Vahid Halilhodžić kažnjen je s četiri utakmice suspenzije zbog događaja na susretu Nantesa i Stade Brestoisa 29 (1-1). Odluku su donijeli čelnici Ligue 1, a kazna stupa na snagu odmah.

"U izrečenu kaznu uključujemo zabranu vođenja momčadi s klupe, pristupa svlačionici sudaca i obavljanja svih službenih funkcija u trajanju od četiri utakmice", priopćili su iz lige.

Iskusni stručnjak burno je reagirao nakon što je njegov igrač Dehmaine Tabibou dobio crveni karton, a situacija je dodatno eskalirala kada je ušao u verbalni sukob s pomoćnim sucem, zbog čega su ga suci isključili.

- Zar vas nije sram? - ponovio je bh. trener sedam puta, prije nego što je dodao: "Ljut sam, ne razumijem ovaj crveni karton (...) On je mlad sudac; rekao mi je: 'Ne bi trebao previše pričati jer bi mogao ponovno biti suspendiran.'

- Ali nije me briga, mogao bih dobiti čak i 10 godina zabrane vođenja momčadi jer sam završio s nogometom. Ali kad vidim ovakvu nepravdu, reagiram.

- Tražio sam objašnjenje zašto su mi pokazali taj crveni karton. Potrebno je malo poštovanja, što ovaj čovjek misli, tko je?!

Zbog suspenzije Halilhodžić neće voditi Nantes u sljedeća četiri izuzetno zahtjevna susreta, uključujući gostovanje kod Paris Saint-Germaina, kao ni utakmice protiv Stade Rennaisa, Olympiquea iz MarseilleaLensa. Na klupu će se vratiti u posljednjem kolu sezone protiv Toulousea.

Momčad Nantesa trenutačno se nalazi u vrlo teškoj situaciji, pretposljednja je na ljestvici s 20 bodova i vodi borbu za ostanak u ligi, uz zaostatak od pet bodova za mjestom koje vodi u dodatne kvalifikacije za ostanak.

