'Halo, Kloppo! 'Ajde sad lijepo zapali i smiri se. Dosta je bilo'

Željko Buvač rođen je u BiH, u Prijedoru 1961. godine. Danas je sportski direktor moskovskog Dinama, a godinama je bio najdragocjeniji i prvi suradnik Jurgena Kloppa.

Frank Zollner je legenda Borussije Dortmund, 17 je godina tamo bio fizioterapeut (1992-2009), dakle: radio i u Kloppovoj i Buvačevoj dortmundskoj eri.

Zollner je za Goal.com i Spox progovorio o tome kako je bilo raditi sa danas najpopularnijim nogometnim trenerom na kugli zemaljskoj, europskim prvakom s Liverpoolom i čovjekom kojem samo pandemija može oteti zasluženi užitak vraćanja titule engleskog prvaka Liverpoolu nakon tri desetljeća.

- Radio sam i sa velikim Ottmarom Hitzfeldom, ali Jurgen je baš poseban tip. Bilo je toliko puno dana kada ne možeš ne pomisliti 'Bože, kako je to sjajan čovjek'. Ali ponekad je bilo teško ne pomisliti i: 'Ma vidi ga koji je to egocentrik'! - priča Zollner.

- Jednom me Jakub Blaszczykowski nazvao da mi kaže da se ozlijedio u poljskoj reprezentaciji pa da neće moći trenirati, ali će stići na vrijeme da bude na sastanku u svlačionici. Prije sastanka Blaszczykowski i ja zajedno odemo do Kloppa da mu to kažemo, a čovjek... Poludi! Nenormalan! - sjeća se fizioterapeut.

- Vjerojatno je totalno izgubio živce jer je tek doznao za ozljedu. Ali potpuno je pogubio živce. Blaszczykowski i ja stojimo i ne vjerujemo. Srećom, uz Kloppa je uvijek bio još jedan trener.

I tu u priču, naravno, ulazi Željko Buvač.

- Sačekao bi da vidi hoće li se Jurgen sam smiriti, a ako se to ne bi dogodilo sve bi prekrila Buvačeva grmljavina: 'Kloppo! Dosta! Sad zapali cigaretu i... Smi-ri se'! Željko je jedan od najboljih pomoćnih trenera s kojima sam radio.

No planetarni ljubimac Klopp uz dinamitni temperament imao je i ima jednu tako rijetku, a veliku ljudsku kvalitetu.

- Kad bi se smirio, čim bi shvatio kako je pretjerao u ophođenju sa nekim, nebitno je li u pitanju bio netko hijerarhijski mu podređen ili nadređen, Jurgen bi se iskreno i bez glume ispričao. Uvijek je imao 'muda' i eksplodirati na bilo koga, ali se i svakome ispričati - kaže Zollner.

