Hamann: Lewa je strano tijelo, Lewandowski: O, kakva glupost

Ništa se u njemačkom sportu ne može mjeriti s institucijom zvanom FC Bayern München. I nisu im bez veze dali nadimak 'FC Hollywood'. U Bayernu je najveće - sve. Broj domaćih trofeja, broj europskih trofeja, broj svjetskih klasa na travnjaku...

I skandala koji se redovito događaju ili potenciraju u Säbener Straße 51.

Sinoć se momčad koju vodi naš Niko Kovač žestoko pomučila da nekako prođe osminu finala njemačkog Kupa. U Kovačevom rodnom Berlinu Bayern je tek u produžecima zabio gol koji ga je odveo dalje u Kupu preko Herthe. Završilo je 3:2.

Bayernova je karakteristika i ta da su njemačke novine i televizijske postaje pune klupskih legendi koje mediji masno plaćaju za komentare.

Jučer je na red došao Dietmar Hamann, veznjak koji je s Bayernov osvojio sve pa onda i s Liverpoolom uzeo Ligu prvaka (zajedno s našim Igorom Bišćanom), a zadnje tri sezone karijere igrao za Man City. Za njemačku repku: preko 70 utakmica... Legenda.

- Moje je mišljenje da se Bayernov problem zove: Robert Lewandowski. Teatralan je, prema svima se odnosi svisoka, ponašanje mu je neprimjereno. Mislim da je očito kako je u pitanju samotnjak, strano tijelo u momčadi - izjavio je Hamman iz fotelje eksperta/komentatora.

Novinari su, normalno, odšprintali do Lewandowskog...

A tridesetogodišnji Poljak bez treptaja je udario kontru:

- Hamann? Generalno me ne zanima što drugi misle ili govore o meni, a posebno ako lupetaju klasične gluposti. Osim toga... Čovjek nema pojma o nogometnoj taktici - rekao je Lewandowski i otišao pod tuš pa na aerodrom.

Istina, jučer nije odigrao nezaboravnu utakmicu, ali... Istina je i da je poljski golgeter (opet) najbolji Bayernov strijelac. Uvjerljivo. U Bundesligi 12, u Ligi prvaka 8, u Kupu 1 gol. A do kraja sezone je još više od tri mjeseca.

Foto: Kai Pfaffenbach Njegov menadžer Maik Barthel bio je nešto blaži ("Takve izjave nikome ne pomažu, a mislim i da se gospodin Hamman baš ne razumije u nijanse nogometne taktike") no nije stvar niti u toj jednoj utakmici, niti samo u Lewandowskom.

Bayern je sedam bodova iza Borussije Dortmund i to je za njemačke prilike - šokantno. U Kupu su se jedva provukli, u Ligi prvaka ih čeka Liverpool sa Jürgenom Kloppom, ex-trenerom upravo Borussije, najvećeg Bayernovog domaćeg rivala (ili europskog, znali su igrati i finale Lige prvaka).

Zbog Bayernove veličine te zasad nesvakidašnje loše sezone (premda su još u igri za sva trofeja) oko 'FC Hollywooda' se praši na sve strane. 'Hamanni' ispuzavaju odasvud. To je jednostavno sudbina s kojom se treba znati nositi, a tko ne može - nije kalibar za Bayern.

