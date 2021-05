Dok se priča kako bi Verstappen mogao zaprijetiti Hamiltonu ove sezone, Lewis ništa ne prepušta slučaju i odnosi još jedan pole position, jubilarni 100. u karijeri! Opet će u prvom startnom redu biti Britanac i Nizozemac dok će iza njih biti Valtteri Bottas u Mercedesu i odlični Charles Leclerc u Ferrariju!

- Bili smo dobri ovaj vikend. Napravili smo nekoliko promjena i kockali se s tim, a ja sam radio male trikove da pokušam posložiti gume da bolid što bolje leži na stazi. Osjećam se kao da sam prvi put na pole positionu, sreća je uvijek tu. Bolid je bio 'lijen', nije htio skretati kako sam htio, ali sve je dobro ispalo - rekao je Lewis Hamilton nakon kvalifikacija i nasmijao se Pedru de la Rosi koji ga je intervjuirao, a s kojim je svojevremeno bio momčadski kolega, kako ga je Španjolac 'jednom pokušao ubiti' na što mu je ovaj odgovorio 'da samo jednom'.

Imao je Verstappen najbolje vrijeme u Q2, ali odličnim krugom u Q3 sve je nadoknadio Britanac. Ipak, utrka za VN Barcelone zna biti dosadnjikava, ali i kako ističu vozači, veoma izazovna jer se ume dosta zagrijavaju te dosta podiže prašina uz mijenjanje smjera vjetra što bi moglo vozačima zadati probleme, a tu Max vidi šansu.

- Bilo je dobro. Vjetar se dosta mijenja. Znamo da ovdje zna biti teško, ali mogu biti jako sretan što sam im ovoliko blizu. Dugo je do prvog zavoja, ali morate doći do dobre pozicije nakon toga. Startam li dobro mogao bi doći do dobre pozicije. Gume se jako zagrijavaju, na to će se trebati dobro pripaziti da sutra budemo što bolji - rekao je drugoplasirani Max Verstappen.

Sergio Perez imao je problema u trećem kvalifikacijskom ciklusu, izvrtio se u prvom pokušaju brzog kruga, a onda je u drugome došao do osmog mjesta. Zadovoljni mogu biti i u Alpineu jer je Esteban Ocon završio na odličnom petom mjestu, dok je Fernando Alonso bio deseti.

- Mislim da su prvi prolasci u Q3 bili najbrži pa je tako i završilo, ali ako možete održavati gume u dobrom stanju, možda možete proći s jednim zaustavljanjem, možda dva, ali to vam neću otkrivati - zbunjeno je prokomentirao Bottas koji je možda nehotice otkrio Mercedesovu taktiku.

Lando Norris u McLarenu nije nastavio s odličnim nastupima već je ovaj put završio na devetom mjestu, a momčadski kolega Daniel Ricciardo uspio se posložiti i stići do sedmog mjesta. Charles Leclerc pobrinuo se za ugodno iznenađenje i stigao do trećeg mjesta, dok je Sainz s Ferrarijem završio šesti. Utrka u Barceloni na rasporedu je u nedjelju, s početkom u 15 sati.