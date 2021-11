Aktualni svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton pobjednik je VN Katara na stazi Losail čime je smanjio zaostatak za liderom Svjetskog prvenstva Formule 1 Nizozemcem Maxom Verstappenom na osam bodova uoči zadnje dvije utrke.

Britanac Hamilton u Mercedesu pobjednik je prve utrke svjetskog prvenstva održane na stazi Losail i 20. utrke ove sezone. Njegova je to 102. pobjeda u karijeri te sedma ove sezone.

Sedmerostruki svjetski prvak bio je najbrži u kvalifikacijama, a prvu poziciju obranio je i tijekom utrke. Hamilton je odlično startao i potom kontrolirao utrku do posljednjeg kruga.

Pomogla mu je i kazna koju je lider Svjetskog prvenstva Verstappen dobio prije početka utrke. Naime, dva sata prije starta Valtteri Bottas i Max Verstappen su kažnjeni zbog nepoštivanja žutih zastava na kraju subotnjih kvalifikacija. Verstappen je u kvalifikacijama bio drugi, no pomaknut je za pet mjesta, dok je Bottas kažnjen s tri mjesta unatrag, nakon što je kvalifikacije završio kao treći.

Nakon ovih kazni mjesto u prvom startnom redu uz Hamiltona zauzeo je Francuz Pierre Gasly (AlphaTauri), dok su iz drugog reda startali Fernando Alonso (Alpine) i Lando Norris (McLaren).

Hamilton je odlično startao i sigurno je držao prvu poziciju, dok se njegov jedini konkurent za naslov u petom krugu probio na drugo mjesto koje je potom sačuvao do kraja. Treći je bio Alonso kojem je ovo prvi plasman na podiju nakon 2014. godine i Velike nagrade Mađarske.

- Ovi bodovi su nam bili potrebni. Zaista sam zahvalan na ovim bodovima. Osjećam se dobro, osjećam se u formi, spremnijim nego što sam se ikad osjećao. Jedva čekam zadnje dvije utrke - kazao je Hamilton koji sada ima samo osam bodova manje.

- Naša startna pozicija bila je ugrožena, ali smo srećom imali jako dobar start. Naravno, znam da će biti teško do kraja, ali ostaje lijepo, uzbudljivo. I ovu stazu je bilo zabavno voziti. Osjećam se dobro, ali bit će to teška borba do kraja - dodao je Verstappen.

Do kraja sezone ostale su dvije utrke, a nevjerojatno uzbudljivo Svjetsko prvenstvo nastavit će se za dva tjedna premijerom u Saudijskoj Arabiji. Finalna utrka održat će se u Abu Dhabiju 12. prosinca.

Verstappen vodi sa 351.5 bodova, dok Hamilton ima 343.5 bodova.