OSVRT TRENERA BARCELONE

Trener Barcelone: Zaslužili smo proći u polufinale Lige prvaka

Piše Ivan Kužela,
Trener Barcelone: Zaslužili smo proći u polufinale Lige prvaka
Foto: Albert Gea

Atletico Madrid je izbacio Barcelonu iz Lige prvaka! Unatoč pobjedi 2-1, Katalonci ispadaju zbog ukupnog rezultata 3-2. Trener Katalonaca Hansi Flick je frustriran zbog poraza, ali zadovoljan zalaganjem svoje momčadi

Admiral

Nogometaši Atletico Madrida prošli su u polufinale Lige prvaka. Pobijedili su Barcelonu ukupnim rezultatom 3-2, ali na uzvratnom susretu izgubili su 2-1. Golove za Barcelonu zabili su Lamine Yamal i Ferran Torres, a Ademola Lookman je spasio Madriđane. Barceloni je zbog zaleđa u 55. minuti poništen gol Torresa, a do 80. minute utakmice igrala je s igračem manje jer je pocrvenio Eric Garcia

Barcelona je prva momčad u Ligi prvaka koja je na 15 uzastopnih utakmica primila najmanje jedan gol. Obrana je najveći problem Hansija Flicka ove sezone. Napad uspijeva odraditi svoj zadatak, ali obrana previše 'curi'. Trener Hansi Flick dao je svoj osvrt na utakmicu.

Nijemac smatra da su njegovi igrači dali sve od sebe i zadovoljan je njihovim zalaganjem.

- Nogomet je ponekad takav. Trebamo biti bolji. Na kraju krajeva, u pogledu mentaliteta i ponašanja, momčad je dala sve od sebe. To je ono što želimo vidjeti. Bili su sjajni, ali na kraju nismo uspjeli proći. Stvarno cijenim ono što sam vidio u današnjoj utakmici. Sreća nas nije definitivno mazila, to je bio slučaj. Moramo to prihvatiti.

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Atletico Madrid v FC Barcelona
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Međutim, izrazito je frustriran na ispadanje iz natjecanja.

- Naravno da smo frustrirani, svi su frustrirani. Mislim da ste i vi frustrirani. Navijači su isto frustrirani. Moj stručni stožer je frustriran. To je prirodno jer je osvajanje Lige prvaka velika stvar za sve.

Fokus za nastavak sezone bit će na La Ligu gdje Katalonci sedam kola prije kraja prvenstva imaju devet bodova više od Real Madrida.

- Sada nam je fokus na La Ligi. Bit će teško jer vjerujem da su svi vjerovali u današnji prolaz, ali su se stvari drugačije pokazale.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

