Hapoel igrao Be'er ševe. Evo porazne statistike Dinama

Dinamo je u prvom kolu Europske lige remizirao s Hapoel Beer Shevom u utakmici bez golova. "Modri" su susret igrali u Rumunjskoj, koja će izraelskoj momčadi ubuduće služiti kao domaći teren. Travnjak je bio zabrinjavajuće loš, no još je više zabrinjavala Dinamova izvedba. Zagrebačka momčad bila je bolja tek u prvih 20 minuta. Nakon što je Lukas Kačavenda zbog ozljede morao napustiti igru, umjesto njega ušao je Miha Zajc, a Dinamo se povukao.

Izraelci su ostatkom utakmice dominirali i nizali prilike. Koliko je ovo bila blijeda partija "modrih", govori i podatak da su uputili tek jedan udarac u okvir gola. I to je bio Oršićev pokušaj iz nezavidne situacije. U posljednjih pola sata Dinamova igra pretvorila se u pravi bunker, ali ni to nije funkcioniralo. Protivnik je lako dolazio do prilika, a Dinamo su od poraza spasili tek nedostatak preciznosti Forsona i Zlatanovića te sjajna obrambena reakcija Mišića na samom kraju utakmice.

Koliko je Dinamo bio u podređenom položaju, najbolje pokazuje statistika. Dok su nominalni domaćini imali 694 dodavanja, Dinamo ih je imao gotovo upola manje, tek 352. Hapoel je imao i više kornera, šest naspram dva "modrih". Nakon prvog poluvremena imali su 33 posto posjeda, a na kraju utakmice to je naraslo na "čak" 34. Jednog Dinamova udarca u okvir već smo se dotaknuli, a ni ukupna statistika udaraca ne ide u prilog Kovačevićevoj momčadi. Hapoel je čak 15 puta pucao prema golu Kotarskog, dok je Dinamo uputio tek sedam udaraca. Izraelci su prema Optinim podacima imali jednu veliku priliku, a Dinamo nijednu. Čak i famozni xG pokazuje da su Izraelci bili bliže pobjedi. Hapoelov očekivani broj golova iznosio je 0,82, a Dinamov tek 0,31.

Statistika utakmice Hapoel - Dinamo.

Foto: Sofascore za 24sata

Nakon svega navedenog, možemo zaključiti kako je Hapoel Beer Sheva doista igrao "ševe" s Dinamom. Za one koji ne znaju, riječ je o nogometnoj igri koja je sastavni dio praktički svakog zagrijavanja, a u kojoj jedan ili dvojica igrača pokušavaju oduzeti loptu suparnicima koji stoje u krugu.

Upravo je tako izgledala Dinamova igra u srijedu. Hapoel kao da je stalno imao igrača više. Pravovremenim dodavanjima i promjenama strana Izraelci su stvarali velike probleme Dinamovoj obrani, a jedina pozitivna stvar za "modre" bila je ta što su prekinuli negativan niz u Europi i sačuvali mrežu. Kao što je Niko Galešić rekao, primarni cilj bio je ne primiti gol jer se Dinamova mreža redovito tresla. Taj su cilj "modri" ostvarili.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Naime, Dinamo na posljednjih deset europskih gostovanja nije uspio sačuvati mrežu. Prošle sezone Genk mu je u Belgiji zabio tri gola (3-3), protiv Midtjyllanda u Danskoj izgubio je 2-0, Lille je ispratio "modre" s četiri gola (4-0), dok su Malmö (1-1) i Maccabi Tel Aviv (1-3) također zatresli Dinamovu mrežu. Sezonu prije Dinamo je nastupio u Ligi prvaka, u kojoj je primio tri gola protiv Arsenala (3-0) i jedan protiv Slovana (1-4). Posljednji put mrežu je sačuvao protiv RB Salzburga u Austriji, kada je slavio 2-0.

Uz tih sedam utakmica dodajmo još tri kvalifikacijske iz ove sezone, protiv Vikinga (3-1), Kauno Žalgirisa (2-1) i Thuna (1-1), te dolazimo do deset uzastopnih europskih gostovanja na kojima je Dinamo primao golove. Dakle, Dinamo je posljednji put sačuvao mrežu na europskom gostovanju 23. listopada 2024. godine. Od tada je prošla jedna godina, deset mjeseci i 24 dana.

Da je Dinamo ostao dužan u napadačkom dijelu, svjestan je i Mario Kovačević, koji je nakon utakmice priznao da njegova momčad mora bolje koristiti prilike. Ipak je u Rumunjskoj izgubio dva boda, a ne osovjio jedan.

- Imamo kvalitetu da to bolje riješimo. Imamo problema, uvukla se bolest u momčad, pa smo htjeli biti čvrsti. Ostali smo dužni jer nismo zabili, ali na svemu ostalom čestitam svojim igračima.