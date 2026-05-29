Hardy nije ni pokušao? Bivša UFC zvijezda pala je vagu za čak 12 kg, Stošić i na to pristao

Obavljeno je službeno i ceremonijalno vaganje uoči FNC-a 31 u Beogradu. Velika većina boraca ostala je profesionalna i ispunila zadane dužnosti skidanja kilograma. Mnogi ističu da im je to najteži dio posla, a koliko može biti izazovno, vidi se na primjeru prvaka srednje kategorije Đanija Barbira. Kamere FNC-a snimile su ga kako se u sauni znoji da bi izbacio vodu iz tijela prije službenog vaganja.

Dva borca pala su na vagi. Prvi je Luka Pisarić, koji otvara event u Beogradskoj areni protiv Iaga Silve. U kategoriji do 61,2 kilograma borac iz Srbije pojavio se s kilogramom viška, odnosno uz toleranciju od 500 grama i dalje je bio pola kilograma pretežak. Zbog toga će protivniku pripasti 40 posto njegova honorara, a u meč, koji će se ipak održati, ući će s jednim kaznenim bodom.

No pad na vagi od jednog kilograma još je razumljiv, ali ono što je napravio Greg Hardy potpuno je neshvatljivo. Naime, bivši igrač NFL-a i borac UFC-a došao je u organizaciju kao jedna od najvećih stranih zvijezda. Borba protiv Darka Stošića prva mu je u FNC-u, a na vagi se pojavio sa 132 kilograma. To je 12 više od granice teške kategorije.

U pravilu teškaši niti ne skidaju kilograme ili ih skidaju jako malo. Zbog toga je ovaj pad na vagi toliko šokantan. Čini se da Hardy nije ni pokušao biti profesionalan, a u prilog tomu ide i činjenica da je već za tri tjedna zakazao novu borbu u PEAK-u protiv Josepha Holmesa.

Stošić je pristao na borbu pa će se i taj meč održati, iako će u njega ući s velikom razlikom u kilaži. Zapravo, Stošić će se boriti protiv doslovno najtežeg borca u povijesti FNC-a.

PRELIMS

Bantam weight ( 61.2 kg - 3x5 min)

Iago Silva (61.5) - Luka Pisaric (62.2*)

Welter weight (7 7.1 kg - 3x5 min)

Khanbulat Irisbiev (77.5) - Dalibor Dragojevic (77.5)

MAIN CARD

Catch weight ( 81.0 kg - 3x5 min)

Marek Jakimowicz (80.9) - Igor Cavalcanti (81.0)

Catch weight ( 82.0 kg - 3x5 min)

Aleksandar Jankovic (81.8) – Stanislav Krofak (81.7)

Light weight (7 0.3 kg - 3x5 min)

Michal Figlak (70.4) – Dobroshokh Nabotov (70.7)

Light h eavy weight ( 93.0 kg - 3x5 min)

Valeri Atanasov (93.0) - Tomislav Spahovic (93.2)

Catch weight ( 80.0 kg - 3x5 min)

Hrvoje Sep (80.0) - Vaso Bakocevic (79.9)

Catch weight ( 73.0 kg - 3x5 min)

Piotr Niedzielski (73.3) - Marko Bojkovic (73.5)

Welter weight championship fight (7 7.1 kg - 5 x5 min)

Ivica Truscek (76.8) - Kamil Kraska (c) (77.1)

Heavy weight ( 120.2 kg - 3x5 min)

Greg Hardy (132.6**) - Darko Stosic (108.7)

MAIN EVENT

Middleweight championship fight ( 83.9 kg - 5 x5 min)

Aleksandar Ilic (83.7) - Dani Barbir (c) (83.9)

*pao vagu za 0.5 kg

** pao vagu za 11.9 kg