Harry Kane srušio englesko prokletstvo staro 60 godina

Engleska pobjeda od 2:1 nakon preokreta protiv DR Konga u osmini finala Svjetskog prvenstva ispisala je povijest za „Tri lava”.

To je postao prvi put da je Engleska preokrenula rezultat u utakmici Svjetskog prvenstva još od 1966. godine. Dobri znakovi se itekako nižu za momčad Thomasa Tuchela – s obzirom na to da je ta utakmica bila jedini put kada je Engleska osvojila Svjetsko prvenstvo nakon što je nadoknadila zaostatak i pobijedila Zapadnu Njemačku s 4:2.

Englezi se već tradicionalno vide kao prvaci svijeta, no do sada nisu imali sreće.