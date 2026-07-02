Englezi se već tradicionalno vide kao prvaci svijeta, no do sada nisu imali sreće
JOŠ OD 1966.
Harry Kane srušio englesko prokletstvo staro 60 godina
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Engleska pobjeda od 2:1 nakon preokreta protiv DR Konga u osmini finala Svjetskog prvenstva ispisala je povijest za „Tri lava”.
To je postao prvi put da je Engleska preokrenula rezultat u utakmici Svjetskog prvenstva još od 1966. godine. Dobri znakovi se itekako nižu za momčad Thomasa Tuchela – s obzirom na to da je ta utakmica bila jedini put kada je Engleska osvojila Svjetsko prvenstvo nakon što je nadoknadila zaostatak i pobijedila Zapadnu Njemačku s 4:2.
Englezi se već tradicionalno vide kao prvaci svijeta, no do sada nisu imali sreće.
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