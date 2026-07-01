Rooney: Jako sam zabrinut. Ako ne popravimo ove stvari, čekaju nas ogromni problemi na SP-u

S nama nikad nije jednostavno, zar ne? Baš sam umoran od ovoga, rekao je za BBC Radio 5 bivši engleski reprezentativac Paul Robinson (46) nakon što su "tri lava" u preokretu (2-1) slavili protiv DR Konga u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva na Mercedes Benz stadionu u Atlanti.

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Englezi su itekako svjesni kako su bili na tankom ledu protiv afričke reprezentacije, a bivši reprezentativci suglasni su u jednome, a to je kako je Harry Kane zaslužio svaku pohvalu. Napadač Engleske i Bayerna dosegao je frapantnu brojku od čak 72 gola u svim natjecanjima ove sezone. Nijem nije ostao ni legendarni Wayne Rooney (40).

- Kod oba gola Kane je pokazao nevjerojatnu kretnju. Drugi je posebno bio nevjerojatan, on je igrač baš vrhunske klase. Svi najbolji igrači sjajno igraju na ovom SP-u. A Kane je engleski 'superstar' i naš heroj. Sigurno moramo popraviti neke stvari u igri, ali kad se nogomet igra u nokaut fazi, najvažnije je proći dalje - poručio je Rooney na BBC One televiziji.

Foto: BRETT DAVIS

Paul Robinson, kojeg hrvatska pamti po legendarnom autogolu na Maksimiru u listopadu 2006. godine, poručio je kako je bilo teško gledati utakmicu.

- Bilo je teško gledati utakmicu, sat vremena se činilo kao da ćemo ispasti s turnira, ali Engleska je još jednom pokazala kako je teško povući se duboko u obranu protiv nje. A koliko god hvalospjeva imali za Kanea, ne možemo ga dovoljno nahvaliti. Danas je izvadio Englesku iz rupe jer to nije bio dobar nastup - poručio je te dodao...

- Dugo, dugo je izgledalo kao da ćemo ispasti. Ali, moramo i Tuchelu dati zasluge za zamjene koje su promijenile Englesku i način na koji igra. Bili su na prednjoj nozi i direktniji nakon promjena. A Kane se uvijek nađe na pravom mjestu u pravo vrijeme... On je vođa Engleske i ne možemo bez njega.

Foto: Siphiwe Sibeko

Popularni stručni komentator i ikona Manchester Cityja, Micah Richards (38), pridružio se pohvalama.

- Tuchel je ovu momčad složio oko Kanea, koji je uvijek tu za reprezentaciju. Sviđa mi se agresivnost i vatra u njegovim očima. Znao je da to nije bio dobar nastup i da mora duboko posegnuti u svoj džep kako bi odveo momčad do pobjede - rekao je.

Bivši golman Manchester Cityja i Celtica, Joe Hart (39), poslao je poruku upozorenja.

- Takve izvedbe želite sačuvati za kasnije runde nokaut faze. Ne želite se provlačiti u šesnaestini finala s kasnim golom Kanea. Takve scene i proslave želite vidjeti u polufinalu, finalu, četvrtfinalu... Prihvatit ćemo ovo, ali moramo nešto i naučiti - poručio je, a u sličnom tonu je nastavio Rooney...

Foto: Scott Heppell/REUTERS

- Osobno, jako sam zabrinut. Posebno zato što je Engleska jako otvorena kada izgubi loptu. Mislim da ćemo biti u ogromnom problemu protiv velike momčadi ako to ne popravimo. Vezni red nam je baš otvoren.