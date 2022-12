'Hazard je veliki upitnik Belgije, a oni bez njega nisu isti, Perišić i Sosa će nam donijeti prevagu!'

Gledao sam utakmicu protiv Maroka. Je li moglo bolje? Jest, ali onda Maroko dobije Belgiju pa vidite da taj bod i nije bio tako loš. Oni imaju radne navike, Vaha je to posložio kako treba, sad su se vratile zvijezde i imaju i obrambenu i napadačku moć, kompletna su reprezentacija, kaže nam Vedranj Runje (46).

Bivši reprezentativac Hrvatske danas radi kao trener golmana u Portu. Ipak, najveći dio karijere proveo je u Standard Liegeu gdje je triput proglašen i najboljim vratarom belgijske lige. A Vedran Runje redovito prati događaje sa Svjetskog prvenstva u Katru.

- Kanada me ugodno iznenadila protiv Belgije, nisu zaslužili izgubiti tu utakmicu, pa me malo plašio taj njihov dvoboj protiv nas. A na kraju je ispalo sjajno. Evo, "moj" Stephen Eustáquio iz Porta koji igra za Kanadu mi je rekao "dali smo sve od sebe, ali to je drugi nivo".

Zašto je belgijska škola vratara tako posebna?

- Ako govorimo činjenično, Belgija oduvijek ima dobre vratare. I drže do vratara, klubovi jako puno drže do vratara, cijene tu poziciju, za razliku od ostatka svijeta. I svako malo isplivaju im dobri vratari, pa je tako priča za sebe i Courtois koji nekad i sam dobiva utakmice. Ne znam zašto je tome tako, da bi dobio kvalitetnog vratara moraš mu dati priliku na početku karijere, moraš mu dati priliku da griješi i uči iz pogrešaka. Nažalost svaki trener želi starijeg vratara koji će mu donijeti nešto pa idu linijom manjeg otpora.

Kako onda dva Hrvata budu najbolji golmani u toj sredini, vi i Kalinić?

- Valjda smo i mi imali kvalitetu... Kad dođeš u takvu okolinu, oni te dodatno ohrabre, za razliku od naše sredine koja te zabije u pod nakon prve pogreške, zgadi ti se nogomet... Okruženje, podrška, pozitiva, ovdje ne razmišljaš o drugim stvarima, nego samo o svom poslu. A radi se jako dobro..

Evo, sada je mladi golman Genka potpisao za Red Bull za 20 milijuna eura?

- Imali su dobroga golmana u Genku, ali su razmišljali unaprijed. Gurnuli su maloga u vatru sa 17 godina, i kad je krenuo nije bilo nimalo dobro. Ali stali su iza njega, nije bilo priče hoće li igrati ili ne, a ta kvaliteta jednom mora izaći na vidjelo. Ako je pravi, isplivat će. I isplivao je, momak sa 17-18 godina je imao perspektivu, ako ga gledaš kao trener, vidiš da je to "to". E sad, hoće li postati novi Courtois ili samo dobar prvoligaški golman, to će pokazati vrijeme, ali samo ako brani...

Zašto se recimo ne može u inozemstvo prodati naš Livaković?

- Pitanje je ponude i potražnje. Dinamo je ozbiljna europska momčad i ako Livaković ode van imao bi isti ili sličan ugovor ili 10-15% veći. I zašto bi išao u inozemstvo? Ovako je kući, u svom klubu, svake godine igra Ligu prvaka ili Europsku ligu, na koncu zna da će braniti i biti u reprezentaciji. Jedino ako ga pozove neki veliki klub, to je druga priča, ali to nije lako...

Zašto je Belgija bila broj jedan na svijetu pet godina u nizu?

- Ulaganje, infrastruktura, rad s mladima, bez toga ne ide ništa... Može izaći neki fenomen, evo, pogledajmo Hajduka, nema uvjete, a uvijek netko iskoči. Puno više bi ih se pojavljivalo da imaju uvjete.

Tko je favorit, Hrvatska ili Belgija?

- Čitam kroz novine o svađi, i koliko god oni to pokušavaju sakriti i umanjiti, to igra bitnu ulogu. Ali njih se ne smije podcijeniti, to je momčad koja je starija, pogotovo otraga i ne znam mogu li pratiti naš ritam. Ključ je tko će imati loptu, njihovih 3-4-3 i naših 4-3-3 točno ostavljaju bitku u međuprostorima. Momčad koja bude imala loptu diktirat će i utakmicu. Ako oni imaju loptu teško ih je zaustaviti, ako tako bude, morat ćemo igrati "jedan na jedan" i teško će nam biti, a s druge strane mi ćemo imati prednost na bokovima, pogotovo Perišić i Sosa - kaže Vedran Runje, pa nastavlja:

- Ovo je idealna utakmica za onoga tko uzme posjed. Obje momčadi obožavaju posjed, ne znaju igrati bez lopte. S tri naša u sredini mi imamo najbolji vezni red na Svjetskom prvenstvu, oni imaju De Bruynea, ali Tielemans i Witsel nisu taj nivo... Hazard je veliki upitnik, ova momčad bez njega nije ista, Carrasco može doći iz druge linije. Trossard igra jako dobro u Engleskoj, sličan je kao Hazard ali nije ista klasa. A tu je i Lukaku.

Kako njega zaustaviti?

- Možda neće ni trebati, ne znamo u kakvoj je fizičkoj formi, znamo da takvi igrači ako nisu u spremni teško pružaju dobre partije. Batshuayi je sličan tip napadača, ali nije isti, on je dosta mobilniji i agilniji. No ne može držati loptu kad je momčad povučena otraga. Ako im spustimo krila on će biti daleko od gola i jako je bitno da Lukaku drži loptu i da imaju tranziciju... Ako nam pak "napune" 16 metara, bit ćemo u problemu, iako imamo Lovrena i Gvardiola koji igraju fenomenalno...

Kako u vašem Portu poštuju Tomislava Ivića?

- Svatko tko je ovdje osvojio i ostavio trag, ima uspomenu u klubu. Sliku, statuu, bilo što... Sjećaju se ljudi ovdje Tomislava Ivića, naravno, mi imamo i klupski muzej, vide se i slike i kipovi svih pojedinaca koji su zadužili klub, pa tu ima i kip Ivića u prirodnoj veličini, kao što ima postoji i kip Josea Mourinha... To je lijepo vidjeti, oni se s poštovanjem odnose prema svima koji su napravili uspjehe, a on je napravio čudo... Još uvijek je predsjednik kluba Pinto Acosta, ima 84 godine, a već 40 godina je u Portu, najtrofejniji je predsjednik u povijesti...

Za Portugal brani i Diogo Costa, vaš golman...

- Da, kad sam došao tu, odlučili smo ga staviti. Diogo Costa branio je za drugu momčad, ali vidiš da ima potencijal i odlučili smo u dogovoru s trenerom da mu se isplati dati priliku i pokazao se već u prvoj sezoni kao golman koji radi razliku. On je 1999. godište, ovo mu je prvo veliko natjecanje, ima tu nekih greškica, dječjih bolesti - završio je Vedran Runje.

