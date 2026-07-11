Health Lab i Hybrid Race glavni u programu Sportfesta 2026.

Od 15. do 17. listopada 2026. porečka dvorana Žatika okupit će povodom jubilarnog desetog izdanja Sportfesta sportaše, stručnjake, poslovnu zajednicu i sve zaljubljenike u aktivan život, uz program koji spaja sport, znanost, tehnologiju i inovacije te donosi nove poglede na način na koji danas treniramo, čuvamo zdravlje i razvijamo sportske performanse.

U središtu ovogodišnjeg izdanja bit će dva sadržaja koja predstavljaju smjer razvoja suvremenog sporta, Health Lab, jedinstvena edukativno-dijagnostička platforma koja povezuje znanost, zdravlje, sport i napredne tehnologije, te Hybrid Race, atraktivno natjecanje koje kroz spoj funkcionalne snage, izdržljivosti i mentalne otpornosti testira granice ljudskih mogućnosti.

Foto: privatna arhiva

Health Lab potpuno je novi sadržaj Sport Festa namijenjen rekreativcima, profesionalnim sportašima, trenerima i svima koji žele bolje razumjeti svoje tijelo. Tijekom sva dva dana festivala posjetitelji će imati priliku isprobati najmodernije metode procjene pokreta, metabolizma i sastava tijela te dobiti konkretne podatke koji mogu pomoći u učinkovitijem treningu, kvalitetnijem oporavku i prevenciji ozljeda, a dvoje najsretnijih natjecatelja Hybrd Racea koje ćemo odabrati u nagradnom natječaju dobiti će priliku napraviti testiranje na početku eventa. P

Program uključuje Functional Movement Screen (FMS), međunarodno priznatu analizu kvalitete pokreta koja otkriva funkcionalna ograničenja i potencijalne rizike za ozljede, PNOE metaboličko testiranje, koje kroz detaljnu analizu disanja pruža uvid u način na koji organizam proizvodi i koristi energiju, te Visbody, napredni sustav trodimenzionalne analize sastava tijela koji omogućuje precizno praćenje mišićne mase, masnog tkiva i posturalnih karakteristika.

Kombinacijom ovih tehnologija sudionici dobivaju cjelovitu sliku vlastitog organizma, od kvalitete pokreta i rada metabolizma do sastava tijela i mogućnosti za napredak. Health Lab tako pokazuje kako moderna sportska znanost više nije rezervirana samo za vrhunske sportaše, nego postaje vrijedan alat svima koji žele živjeti zdravije i trenirati pametnije.

- Sport se danas mijenja brže nego ikad. Više nije riječ samo o natjecanju i vrhunskim rezultatima, već o razumijevanju vlastitog tijela, prevenciji, zdravlju i donošenju odluka temeljenih na provjerenim podacima. Upravo zato smo ovogodišnji program Sport Festa proširili Health Labom i Hybrid Raceom. Želimo pokazati da suvremeni sport povezuje znanost, tehnologiju i praksu te da su alati koji su donedavno bili rezervirani za vrhunske sportaše danas dostupni svima. Naš je cilj da Sport Fest bude mjesto na kojem se predstavljaju trendovi koji oblikuju budućnost sporta i zdravlja, ali i mjesto na kojem posjetitelji mogu steći konkretna znanja i iskustva koja će primijeniti u svakodnevnom životu“, poručuju organizatori Sport Festa.

Foto: privatna arhiva

U subotu, 17. listopada, neposredno prije početka Hybrid Race natjecanja, održat će se panel "Test it. Don't guess it. – Pokret, metabolizam i oporavak: znanost iza boljih performansi".

Stručnjaci će govoriti o tome kako funkcionalna procjena pokreta, metaboličko testiranje i analiza sastava tijela zajedno stvaraju cjelovitu sliku organizma te kako suvremena dijagnostika pomaže rekreativcima i sportašima donositi kvalitetnije odluke o treningu, oporavku i zdravlju. Panel će pokazati kako budućnost sporta više nije usmjerena na nagađanje, već na precizna mjerenja, individualni pristup i primjenu suvremenih tehnologija.

Foto: privatna arhiva

Nakon panela slijedi Hybrid Race. Ovo atraktivno natjecanje kombinira trčanje s funkcionalnim izazovima snage i izdržljivosti, pružajući natjecateljima priliku da testiraju svoje fizičke i mentalne granice, dok će publici ponuditi dinamičan i atraktivan sportski spektakl.

Uz natjecateljski karakter, Hybrid Race savršeno se nadovezuje na Health Lab jer pokazuje kako se znanje o vlastitom tijelu može pretvoriti u bolje performanse, sigurnije treniranje i kvalitetniji napredak.