Hearn optužio Furyja: Tyson je lažljivac, nije on ništa donirao

Boksački promotor Eddie Hearn (39) ovih je dana vrijeme trošio na pronalaženje protivnika Anthonyju Joshui nakon što je Britancu propao meč s Jarrellom Millerom zbog doping-skandala Amerikanca.

Ipak, stigao se Hearn pojaviti na gostovanju u emisiji IFL TV-a, a tema razgovora bio je Tyson Fury (30) koji je prošle godine podigao puno prašine svojim povratkom u ring i borbom protiv Deontaya Wildera (33). Borba je uz dosta kontroverzi završila neriješeno zadovoljniji je mogao biti Fury koji se vratio nakon velike kokainske afere i problema s drogom i alkoholom.

Nakon te borbe Tyson je izjavio kako će svu zaradu od borbe donirati potrebitima. Radilo se o nemalih 7 milijuna funti. Od same borbe Fury je inkasirao 2,5 milijuna funti, a ostatak od pay-per-viewa.

- Prvo kaže da je sve donirao u dobrotvorne svrhe, a očito nije, laže! U drugu ruku ponovno ga je zahvatio val negativnosti - kazao je Eddie Hearn kojem su zasmetali Furyjevi komentari o njegovom ocu nekoliko dana ranije u Cardiffu.

- Daj svom ocu Barryju (70) još jednu limenku pive i strpaj tu budalu crvenu u licu u neki ormar - poručio je Fury.

Hearn Tysonu nije ostao dužan.

- On nekome govori da je pijanac? Ajmo pogledati njegovu povijest. Ne možete glumiti nekog uzora, a druge častiti takvim pogrdnim riječima. Razočaran sam njegovim ponašanjem, ali tako vam je to s njim - kazao je Hearn.

Tyson Fury inzistira na tome da je novac od borbe s Wilderom donirao.

- Donirao sam novac i ne činim to da bi me ljudi zvali dobricom. Ne želim nikakvu nagradu za to - rekao je 'Gypsy King' koji je svoj novac navodno donirao jednoj udruzi koja se bavi suzbijanjem ovisnosti o alkoholu i drogama u Ujedinjenom Kraljevstvu, a dio je otišao za gradnju domova ovisnicima.