Hearn potvrdio, Hrgovića čeka meč života: IBF mi je napismeno poslao da Filip ide na Usika!

Nakon što je pobijedio Zhileija Zhanga (29, 24-1-1) u kolovozu, Filip 'El Animal' Hrgović (30, 15-0) postao je obavezni izazivač za napad na titulu po IBF verziji koju drži Ukrajinac Oleksandr Usik (35, 20-0). Spominjalo se da bi Hrgović prije nego što napadne spomenutu titulu i može upasti u meč protiv Anthonyja Joshue (33, 24-3) ako on ne dogovori meč protiv Tysona Furyja (33, 32-0-1) pa se govorilo i o tome da će se boriti prvak protiv prvaka, ali na kraju je poznati promotor Eddie Hearn donio ekskluzivne informacije.

Prema njegovom tweetu, idući bi se u borbi za IBF-ovu teškašku titulu protiv Usika u ringu trebao naći - naš Hrga!

- Upravo sam primio pisanu naredbu od IBF-a za prvaka Oleksandra Usika kako se sljedeće treba boriti protiv izazivača Filipa Hrgovića. Idemo! - napisao je.

Dugo se govorilo o tome tko će pošteno testirati Hrgovićeve mogućnosti, napravio je to kineski boksač, ali daleko je on od imena poput trenutno neprikosnovenog Ukrajinca. Tako će Filip Hrgović imati najveći meč u karijeri, a sad kreću ona pitanja kad će se on održati, tko će ponuditi najveću svotu kako bi ga organizirao, gdje će on uopće biti i tako dalje.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Najboljem hrvatskom teškašu ovo je životna prilika, a ono o čemu mnogi boksači sanjaju, njemu je sad na dohvat ruke. Pripreme mogu početi...

