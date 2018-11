Heber: Kek je stara škola, ali kod Bišćana treniramo još jače

Igor Bišćan večeras će prvi put (20 sati) voditi Rijeku na Rujevici. Protivnik je 'njegov' Rudeš, klub koji je uveo u Prvu ligu. Nije ih trenirao u Prvoj HNL, otišao je u Sloveniju, u Olimpiju. Pa u Ljubljani i osvojio naslov i dobio otkaz.

Araujo dos Santos Heber najbolji je Rijekin strijelac ove sezone. Brazilac je zabio 5 golova, zadnji još 16. rujna u domaćem remiju s Osijekom. Domaćem jer... Kad se makne iz Rijeke, Heber ne zabija. Bar ne ove sezone.

Kakav je dojam novi trener ostavio na najboljeg strijelca, što pokazuje paralela s bivšim šefom struke?

- Prekratko je Bišćan tu da bi se donosilo neke dublje procjene. Onako na prvu: Kek je 'stara škola', ali... Kod Bišćana se radi intenzivnije, treninzi su još jači. Moj prvi dojam je: sjajan. No, velim, novi je šef s nama tek nekoliko tjedana, prerano je za konačne prosudbe - priča nam Heber.

Tri i pol tjedna, tri utakmice. Dvije u HNL, jedna u Kupu. Dvije pobjede, jedan remi. To je zasad Bišćanov učinak. Sa jednim neshvatljivo lošim poluvremenom. Što vam je bilo prvih 45 minuta na Poljudu?!

- Prvo: sigurno smo kvalitetna momčad i na razini Rijekinih, europskih ambicija. Samo nam treba malo vremena da se 'uigramo' s trenerom. Drugo: nogomet je nekad takav, nelogičan. Sjetite se mog Brazila na SP 2014... U 100 slijedećih utakmica s Njemačkom nema šanse da popiju sedam komada, ali ta jedna večer je bila takva, van logike. Slično se nama dogodilo na Poljudu. Nismo osvajali 'ničije' lopte i dobro rješavali njihove duge lopte pred naš gol pa si sami zakomplicirali život. No samo dio drugog poluvremena bio je dovoljan da remiziramo. To nam je poduka i za sutra, za Rudeš.

Nije baš isto... Rudeš na Rujevici i Hajduk na Poljudu.

- Ma baš o tome govorim. Svaka nam utakmica mora biti ista. Ove smo sezone Rudeša pobijedili samo 2:1, već to je dovoljna opomena. A te utakmice, kao 'lagane' jer igramo protiv zadnjeg na tablici, uglavnom ispadnu najteže. Tablica je jedno, dva puta 45 minuta zna biti nešto posve drugo i drukčije.

Opet ona priča o pritisku i imperativu? Profesionalci ste, to se podrazumijeva!

- Ma normalno. Mi smo Rijeka i od nas se očekuju pobjede. Prvi mi sami od sebe to očekujemo, a pokazali smo da se s tim znamo nositi. Samo ističem kako moramo biti jači u duelu i sigurniji u predaji lopte nego što smo bili u, primjerice, prvom poluvremenu na Poljudu koje ste i sami istaknuli. Agresivnost protivnika ne smije nam biti problem, a kvalitetu imamo. Ma znate što... Dogodio se niz lošijih rezultata, zato je i nakon 5,5 godina došlo do promjene na klupi. Ali, naporno radimo, a naporan se rad uvijek isplati. Uvijek! Kad-tad. I nama će. Na kraju krajeva, ista stvar se događa i u Realu, a oni imaju najbolje igrače na svijetu. Što se pritiska tiče, opet se mogu sjetiti mog Brazila. Nositi taj dres... E TO je pritisak.

U Rijeci ste od ljeta 2017., imate ugovor do ljeta 2020.

- Ne morate dalje s tom pričom. Živim od treninga do treninga i od utakmice do utakmice. Ne pada mi na pamet sam sebe minirati razmišljanjem o prijelaznim rokovima. Dok život ne donese promjenu, stvar je jednostavna, u Rijeci sam i za mene postoji samo Rijeka - rekao nam je Heber.

'Nismo baš toliko kvalitetni'

Nije komentirao priču 'Armada vs. Bišćan' niti nagađao kakva bi atmosfera mogla biti na Rujevici sutra navečer. Od komentara zato nije pobjegao glavni trener:

- Nije bitno kako ću ja biti primljen, bitno je da igrači osjećaju da imaju podršku s tribina - govorio je Bišćan.

- Volio bih da publika osjeti trenutak, osjeti da su dečki odlučili promijeniti negativni trend. Mi ćemo sigurno dati sve što imamo, a uz pomoć publike sve će biti lakše.

Pa dodao ono o čemu na Kvarneru mnogi već mjesecima pričaju.

- Nismo toliko kvalitetni da bi mogli biti preopušteni!

A to se onda ogleda i u elementarnim segmentima igre:

- Ničije lopte i duge lopte plus reakcija kad oduzmemo loptu. To su problemi. Posebno uočljivi kad smo gostovali u Splitu. Ne znam da li se to dogodilo zato jer smo malo previše opteretili dečke u pripremama za utakmicu pa fizički nisu bili pravi ili je momčad izvan natjecateljskog ritma. No u Varaždinu je već bilo bolje.

Rješenje?

- Bez lopte biti čvršći i kompaktniji. U posjedu veća intencija prema naprijed. To je balans koji tražim. Utakmica s Rudešom nije formalnost kao što može sugerirati pogled na tablicu. No momčad se diže i mi moramo nastaviti u tom smjeru, Rudeša moramo pobijediti - rekao je šef riječke struke.

Nagrade navijačima

Danas se u Rijeci nastavlja priča o poklonima za navijače. Svi vlasnici kompleta ulaznica koji su bili na prethodnoj domaćoj utakmici (protiv Belupa), a do kraja sezone budu na svakoj tekmi na Rujevici, ulaze u bubanj za konačnu nagradu: pretplatu za iduću sezonu, na tribini po svojem izboru. A svi s plaćenom ulaznicom sutra navečer su u nagradnoj igri u kojoj se dijeli Rijekin dres.