Henry i Bale razočarani igrom Mbappéa i Viniciusa: 'Nije bilo dovoljno kvalitete, frustrirajuće'

Liverpool je u četvrtom kolu Lige prvaka pobijedio Real Madrid 1-0 te je na terenu bio prilično bolja momčad. "Redsi" su tako izašli iz rezultatske krize, a oko glave Xabija Alonsa se vrte upitnici. "Kraljevi" nisu puno toga pokazali, Thibaut Courtois glavni je razlog što Real nije dobio više komada, a "udarne igle" momčadi iz Madrida potpuno su zakazale. Kritike na račun Viniciusa i Kyliana Mbappea dolazile su sa svih strana, a posebno oštri bili su Gareth Bale i Thierry Henry na CBS-u.

Foto: Phil Noble/REUTERS

- Mislim da je to bila ta iskra o kojoj smo Henry i ja pričali, da nismo vidjeli Mbappéa i Viniciusa u posljednjoj trećini kako malo magije rade i vraćaju Madrid u igru. Bilo je pomalo razočaravajuće što u toj posljednjoj trećini stvarno nije bilo one kvalitete koju očekujete od igrača Real Madrida - rekao je Bale pa dodao:

- Frustrirajuće je, mislim da previše kompliciraju stvari. Ponekad samo trebaju pokušati testirati braniča. Očito su brži od bilo koga drugog na terenu. Ali mislim da možda to ne rade jer nema nikoga drugog u kaznenom prostoru tko čeka ubačaje. Možda im treba ta klasična devetka.

Legendarni Henry složio se s bivšim krilom Reala.

- Vinicius je primio loptu u igri jedan na jedan nakon dobre borbe u prvih pet minuta protiv Conora Bradleyja i dodao ju je natrag svom lijevom beku da je ponovno primi... i sada je to bilo igranje jedan na tri. Zatim je sam napao protiv njih trojice, i pomislio sam, čekaj, izračunaj. Imao si igru jedan na jedan, pokušaj vidjeti što možeš s tim. Zašto vraćaš loptu da se vrati tebi i možeš igrati jedan na tri? Ponekad to jednostavno ne razumijem.

Drame u Realu još nema. Ovo im je prvi poraz u Ligi prvaka te su i dalje veliki favoriti za top 8, a i u španjolskom prvenstvu imaju pet bodova prednosti ispred Barcelone. Ipak, ovakva igra protiv najboljih europskih momčadi trebala bi zabrinuti Alonsa.