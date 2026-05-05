Henry je Modrića smjestio u isti rang s Ronaldom i Messijem: Oni jednostavno nisu normalni

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Legendarni Thierry Henry je pohvalio Modrića i hrvatsku reprezentaciju. U intervjuu je istaknuo nevjerojatnu dugovječnost Ronalda, Messija i Modrića, koji su po njemu vrhunski i na zalasku karijere

Legendarni nogometaš i trenutačni stručni komentator i analitičar Thierry Henry (48) u intervjuu za Marcu je spomenuo Hrvatsku i kapetana 'vatrenih' Luku Modrića (40). Dijalog se fokusirao na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali Francuz je bez pitanja o 'vatrenima' spomenuo Hrvatsku i nahvalio našu reprezentaciju.

Odgovarao je na pitanje o izvanrednosti Cristiana Ronalda (41) i Lionela Messija (38) te njihovom nastupu na šestom Svjetskom prvenstvu.

- Ne znam što bih drugo rekao o njima. Nisu normalni. Nije stvar samo u tome što su uvijek na vrhu svijeta; njihovi ciljevi i njihovi rekordi pričaju za sebe... Ono što me zadivljuje je njihova dugovječnost, to je ono što najviše poštujem kod njih. Govoriti o dugovječnosti znači govoriti o dobroj prehrani, a ne o zabavama, o tome da budu s obitelji, da naporno treniraju, da rade više od bilo koga drugog.

Svjestan je koliko odricanja je potrebno da dođeš i ostaneš dugo na vrhu, a u tom kontekstu spomenuo je Modrića.

- Način na koji se ponašaju u životu je zaista divljenja vrijedan. I još uvijek su među najboljima. Jednostavno, iz druge su galaksije. Baš kao i Luka Modrić. Nevjerojatno je da se čini da su svi bolji na kraju karijere nego na početku. Nemaju samo jedan vrhunac, već to rade dugi niz godina svojih karijera.

Henry je profesionalni nogomet igrao od 1992. do 2015., što znači da je igrač bio 23 godine te zna koliko je odricanja potrebno da se toliko dugo zadržiš u samome vrhu. Nastupao je u bogatoj karijeri za Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelonu i New York Red Bullse. Za Francusku je zabio 51 pogodak u 123 nastupa te je s 'trikolorima' osvojio Svjetsko i Europsko prvenstvo. 

