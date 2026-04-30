Henry: U utorak smo bili na Mjesecu. U srijedu - povratak na Zemlju s Atleticom i Arsenalom

Polufinalne utakmice Lige prvaka nisu razočarale, pogotovo epski spektakl između Paris Saint-Germaina i Bayerna (5-4) u kojem je palo čak devet golova. Na utakmici Atletico Madrida i Arsenala pala su dva gola (1-1), a Thierry Henry je dao zanimljivu usporedbu ovih dviju utakmica.

- U utorak smo s utakmicom PSG-a i Bayerna bili na Mjesecu. Dan kasnije smo se s Atleticom i Arsenalom vratili na Zemlju - izjavio je slavni Francuz u emisiji na CBS Sportsu.

Ipak, Henry ne dovodi u pitanje legitimnost odabrane taktike u nogometu, bilo ona više napadački ili obrambeno orijentirana.

- U dvoboju PSG-a i Bayerna vidjeli smo totalni nogomet, a danas smo vidjeli nogomet. Jednostavno postoje različiti načini da se dođe do cilja - objasnio je.

Legenda Arsenala priznala je da se u obje utakmice dogodilo ono što su mnogi očekivali.

- U Parizu se dogodilo ono što smo i očekivali. Svi smo uživali, bilo je izvanredno. No, očekivali smo i ono što će se dogoditi u Madridu. Mislim da je nogometni svijet dobio ono što je i slutio. Nije bilo puno prilika, a pogoci su pali nakon prekida jer su dosuđena dva jedanaesterca - rekao je.

Henry je karijeru započeo u Monacu, nakon čega je igrao u Arsenalu, Juventusu, Barceloni i New York Red Bullsima. Najveći trag je ostavio u Londonu, za "topnike" je odigrao 377 utakmica i zabio 228 golova, uz 107 asistencija.