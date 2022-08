Here we go! Ili ipak ne. Romano pogriješio s transferom mladog Španjolca, klub ga demantirao

Dugo je vrijedila ona 'kad Fabrizio objavi, onda je službeno'. No, i to se dogodilo, insajder za transfere Fabrizio Romano objavio je da je Chelsea doveo španjolskog lijevog beka Marca Cucurellu (24) iz redova Brighton & Hove Albiona, ali sve je demantirao klub na službenim stranicama.

- Mnogi mediji imaju netočne informacije, nije bilo dogovora ni sa jednim klubom o prodaji Marca Cucurelle - napisali su 'galebovi'.

Dugo se spominjao prelazak beka u Manchester City, a izgleda da im je na kraju planove pomrsio klub sa Stamford Bridgea. Da, još nije službeno, ali pretpostavljamo kako će se sve realizirati u nadolazećim danima.

No, prepoznatljivi 'here we go' prvi je put pogriješio. Vjerojatno s datumom, ali ostale informacije trebale bi biti točne. Navodno će sve koštati oko 63 milijuna što je pozamašna svota, a s klubom bi trebao potpisati ugovor na šest godina. Pitanje je što će biti s Benom Chillwelom (25) koji je nakon oporavka od ozljede prošle sezone izgledao jako dobro.

Brze i točne informacije su i dalje tu, društvenim su mrežama krenule kolati šale o tome da će insajder dodati koji milijun samo kako bi se transfer što prije ostvario, ali došli smo i do prve 'here we go' pogreške.

